Поліція не змогла вручити повістку Микитасю: дружина каже - екснардепа немає вдома

“Правоохоронці не змогли зв’язатися із підозрюваним телефоном, оскільки мобільний номер, який він надав для співпраці зі слідством, не відповідає. Окрім того, під час обшуків та при оголошенні підозри інтереси фігуранта представляли двоє захисників: під час спілкування один із них повідомив, що більше не представляє його інтереси, інший — на телефонні дзвінки не відповідає”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що зважаючи на це, поліцейські кілька годин тому прибули до місця проживання фігуранта.

“Однак, за словами дружини, підозрюваного вдома немає. Перевірити цю інформацію правоохоронці не мають можливості, адже підстав для примусової перевірки помешкання у них немає. Проте, згідно із офіційними даними щодо місцезнаходження електронного браслета, який було застосовано до фігуранта на термін домашнього арешту, його координати відповідають місцю проживання підозрюваного, що свідчить про його ухилення від отримання повістки суду для прибуття на розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, в поліції повідомляють, що судове засідання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу слідчим суддею перенесене і відбудеться о 17:30 у Шевченківському суді міста Києва.

Нагадаємо, Микитась не з’явився на засідання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомлялося, поліція та прокуратура наполягатимуть на запобіжному заході у вигляді триманні під вартою для Микитася.

Нагадаємо, експрезиденту корпорації “Укрбуд” Максиму Микитасю, який фігурує у справі щодо махінацій із житлом для Нацгвардії, повідомили про підозру у ще одному провадженні — щодо викрадення людини.

У відповідь в Національному антикорупційному бюро України заявили, що вручення Національною поліцією України експрезиденту корпорації “Укрбуд” Максиму Микитасю підозри у замовленні викрадення юриста у Києві може використовуватися як інструмент тиску на нього та задля блокування розслідувань бюро.

Як повідомлялося, Микитася відпустили під домашній арешт, адже він пішов на угоду зі слідством у справі про заволодіння майном Нацгвардії.

Нагадаємо, що експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — ред.) КК України.