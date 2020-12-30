Полиция не смогла вручить повестку Микитасю: жена говорит - экс-нардепа нет дома

"Правоохранители не смогли связаться с подозреваемым по телефону, поскольку мобильный номер, который он предоставил для сотрудничества со следствием, не отвечает. Кроме того, во время обысков и при объявлении подозрения интересы фигуранта представляли двое защитников: во время общения один из них сообщил, что больше не представляет его интересы, другой - на телефонные звонки не отвечает", - говорится в сообщении.

Сообщается, что несмотря на это, полицейские несколько часов назад прибыли к месту жительства фигуранта.

"Однако, по словам жены, подозреваемого дома нет. Проверить эту информацию правоохранители не имеют возможности, ведь оснований для принудительной проверки помещения у них нет. Однако, согласно официальным данным о местонахождении электронного браслета, который был применен к фигуранту на срок домашнего ареста, его координаты соответствуют месту жительства подозреваемого, что свидетельствует о его уклонении от получения повестки суда для прибытия на рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в полиции сообщают, что судебное заседание по избранию фигуранту меры пресечения следственным судьей перенесено и состоится в 17:30 в Шевченковском суде Киева.

Напомним, Микитась не явился на заседание суда относительно избрания ему меры пресечения.

Как сообщалось, полиция и прокуратура будут настаивать на мере пресечения в виде содержания под стражей для Микитася.

Напомним, экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю, который фигурирует в деле о махинациях с жильем для Нацгвардии, сообщили о подозрении в еще одном производстве - о похищении человека.

В ответ в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что вручение Национальной полицией Украины экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю подозрения в заказе похищения юриста в Киеве может использоваться как инструмент давления на него и ради блокирования расследований бюро.

Как сообщалось, Микитася отпустили под домашний арест, ведь он пошел на сделку со следствием по делу о завладении имуществом Нацгвардии.

Напомним, что экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.) УК Украины.