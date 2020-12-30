Со второй попытки: Микитась пришел в суд, заседание началось

Так, Микитась пришел в зал суда, где ему должны сегодня избрать меру пресечения.

Отметим, что суд пока продолжил заседание по рассмотрению ходатайства о применении в отношении Микитася меры пресечения.

Напомним, Микитась ранее сегодня не явился на заседание относительно избрании ему меры пресечения.

В полиции заявили, что не смогли вручить Микитасю повестку в суд, ведь жена сказала, что экс-нардепа нет дома. Поэтому заседание перенесли на более позднее время.

Как сообщалось, полиция и прокуратура будут настаивать на мере пресечения в виде содержания под стражей для Микитася.

Напомним, экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю, который фигурирует в деле о махинациях с жильем для Нацгвардии, сообщили о подозрении в еще одном производстве - о похищении человека.

В ответ в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что вручение Национальной полицией Украины экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю подозрения в заказе похищения юриста в Киеве может использоваться как инструмент давления на него и ради блокирования расследований бюро.

Как сообщалось, Микитася отпустили под домашний арест, ведь он пошел на сделку со следствием по делу о завладении имуществом Нацгвардии.

Напомним, что экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.) УК Украины.