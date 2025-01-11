Йоб***й ідіот, імперії більше немає: Джонсон різко висловився про амбіції путіна

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 95930 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 95052 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 102986 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 123625 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 147150 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 136010 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 150325 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 174283 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220811 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176477 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 122106 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 128211 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 161283 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 144426 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 121379 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 95942 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 92789 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 215262 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 212634 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 343049 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 14043 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 37358 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 38446 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 78820 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 102340 перегляди
Актуальне
Йоб***й ідіот, імперії більше немає: Джонсон різко висловився про амбіції путіна

Йоб***й ідіот, імперії більше немає: Джонсон різко висловився про амбіції путіна

Київ • УНН

 • 48420 перегляди

Колишній прем'єр Британії назвав путіна нецензурним словом через його імперські амбіції щодо України та країн Балтії. Джонсон заявив, що росія більше не є імперією, і це потрібно усвідомити.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав російського диктатора володимира путіна йоб***м ідіотом за його імперіалістичні амбіції щодо України та країни Балтії. Про це Джонсон заявив в інтерв’ю виданню Delfi, передає УНН.

Деталі

Джонсон, відповідаючи на питання, як би він обґрунтував фразу, написану в його книзі, про те, що якби його обрали прем'єр-міністром Британії раніше на виборах, він міг би запобігти "цій мерзенній" повномасштабній війні рф проти України, відповів, що він би закликав зробити Україну членом НАТО.

"Проблема України в тому, що наш підхід до цієї прикордонної країни був хронічно двозначним. Що це? Україна - частина Заходу чи російської сфери впливу? І я думаю, найважливіше, що нам потрібно донести до путіна, - це те, що росія більше не є імперією і все скінчено", - заявив британець.

Він зазначив, що Велика Британія колись також імперією, але сьогодні від неї практично нічого не залишилося, однак британці "задоволені нашою постімперіалістичною роллю".

"Вам не потрібно контролювати інші країни. Якщо ви любите когось, відпустіть його. Те, що робить путін, архаїчне та варварське, і він має зрозуміти, що Естонія, Латвія, Литва - жодна з цих країн більше не є частиною Російської імперії, і те саме стосується України. Все скінчено. Більше немає імперії, володимире, ти йоб***й ідіот. Вибачте за вираз. Але так воно й є", - додав Джонсон.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що територіальні поступки росії дозволять їй у майбутньому напасти заново і не лише на Україну, але й на всю Європу. Народ росії та сам путін мають відчувати, чому наступного разу не треба йти з новою хвилею війни.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
latviiaЛатвія
natoNATO
lytvaЛитва
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
estoniiaЕстонія
ukrainaУкраїна
borys-dzhonsonБорис Джонсон

Звернутися з питань розміщення реклами