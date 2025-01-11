Йоб***й ідіот, імперії більше немає: Джонсон різко висловився про амбіції путіна

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав російського диктатора володимира путіна йоб***м ідіотом за його імперіалістичні амбіції щодо України та країни Балтії. Про це Джонсон заявив в інтерв’ю виданню Delfi, передає УНН.

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Джонсон, відповідаючи на питання, як би він обґрунтував фразу, написану в його книзі, про те, що якби його обрали прем'єр-міністром Британії раніше на виборах, він міг би запобігти "цій мерзенній" повномасштабній війні рф проти України, відповів, що він би закликав зробити Україну членом НАТО.

"Проблема України в тому, що наш підхід до цієї прикордонної країни був хронічно двозначним. Що це? Україна - частина Заходу чи російської сфери впливу? І я думаю, найважливіше, що нам потрібно донести до путіна, - це те, що росія більше не є імперією і все скінчено", - заявив британець.

Він зазначив, що Велика Британія колись також імперією, але сьогодні від неї практично нічого не залишилося, однак британці "задоволені нашою постімперіалістичною роллю".

"Вам не потрібно контролювати інші країни. Якщо ви любите когось, відпустіть його. Те, що робить путін, архаїчне та варварське, і він має зрозуміти, що Естонія, Латвія, Литва - жодна з цих країн більше не є частиною Російської імперії, і те саме стосується України. Все скінчено. Більше немає імперії, володимире, ти йоб***й ідіот. Вибачте за вираз. Але так воно й є", - додав Джонсон.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що територіальні поступки росії дозволять їй у майбутньому напасти заново і не лише на Україну, але й на всю Європу. Народ росії та сам путін мають відчувати, чому наступного разу не треба йти з новою хвилею війни.