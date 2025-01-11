Йоб***й идиот, империи больше нет: Джонсон резко высказался об амбициях путина

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал российского диктатора владимира путина йоб***м идиотом за его империалистические амбиции в отношении Украины и страны Балтии. Об этом Джонсон заявил в интервью изданию Delfi, передает УНН.

Детали

Джонсон, отвечая на вопрос, как бы он обосновал фразу, написанную в его книге, о том, что если бы его избрали премьер-министром Британии раньше на выборах, он мог бы предотвратить "эту мерзкую" полномасштабную войну рф против Украины, ответил, что он бы призвал сделать Украину членом НАТО.

"Проблема Украины в том, что наш подход к этой пограничной стране был хронически двусмысленным. Что это? Украина - часть Запада или российской сферы влияния? И я думаю, самое важное, что нам нужно донести до путина, - это то, что россия больше не является империей и все кончено", - заявил британец.

Он отметил, что Великобритания когда-то также была империей, но сегодня от нее практически ничего не осталось, однако британцы "довольны нашей постимпериалистической ролью".

"Вам не нужно контролировать другие страны. Если вы любите кого-то, отпустите его. То, что делает путин, архаичное и варварское, и он должен понять, что Эстония, Латвия, Литва - ни одна из этих стран больше не является частью Российской империи, и то же самое касается Украины. Все кончено. Больше нет империи, владимир, ты йоб***й идиот. Извините за выражение. Но так оно и есть", - добавил Джонсон.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что территориальные уступки россии позволят ей в будущем напасть заново и не только на Украину, но и на всю Европу. Народ россии и сам путин должны чувствовать, почему в следующий раз не надо идти с новой волной войны.