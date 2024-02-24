Єврокомісія в середині березня надасть рамкові умови для переговорів щодо вступу України в ЄС
Київ • УНН
Європейська комісія окреслить загальні орієнтири для переговорів про вступ України до ЄС в середині березня.
Європейська комісія надасть в середині березня загальні рамкові умови для переговорів щодо вступу України в ЄС. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції в Києві, передає кореспондент УНН.
Звичайно членство в ЄС було б найкращим кроком на цьому шляху. Ми вже розпочали процес скринінгу, там дуже багато роботи і великий графік. Я вас заохочую виконати рекомендації Комісії. З нашого боку, ми Комісія надамо в середині березня загальну рамку для переговорів (про вступ в ЄС - ред.)
Доповнення
У січні 2024 року ЄС розпочала скринінг законодавства України перед стартом переговорів про вступ.
У Стефанішиної повідомили, на якому етапі Україна щодо скринінгу законодавства Євросоюзом 05.02.24, 14:17 • 253523 перегляди