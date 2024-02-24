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Еврокомиссия в середине марта предоставит рамочные условия для переговоров по вступлению Украины в ЕС

Еврокомиссия в середине марта предоставит рамочные условия для переговоров по вступлению Украины в ЕС

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 17:08  •  3208 просмотра

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Европейская комиссия очертит общие ориентиры для переговоров о вступлении Украины в ЕС в середине марта.

Европейская комиссия предоставит в середине марта общие рамочные условия  для переговоров по вступлению Украины в ЕС. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

Конечно членство в ЕС было бы лучшим шагом на этом пути. Мы уже начали процесс скрининга, там очень много работы и большой график. Я вас призываю выполнить рекомендации Комиссии. С нашей стороны, мы Комиссия предоставим в середине марта общую рамку для переговоров (о вступлении в ЕС - ред.)

- заявила фон дер Ляйен.

Дополнение

В январе 2024 года ЕС начала скрининг законодательства Украины перед стартом переговоров о вступлении.

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом5 февраля 2024, 12:17 • 253090 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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