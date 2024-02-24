Еврокомиссия в середине марта предоставит рамочные условия для переговоров по вступлению Украины в ЕС

Европейская комиссия предоставит в середине марта общие рамочные условия для переговоров по вступлению Украины в ЕС. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

Конечно членство в ЕС было бы лучшим шагом на этом пути. Мы уже начали процесс скрининга, там очень много работы и большой график. Я вас призываю выполнить рекомендации Комиссии. С нашей стороны, мы Комиссия предоставим в середине марта общую рамку для переговоров (о вступлении в ЕС - ред.) - заявила фон дер Ляйен.

Дополнение

В январе 2024 года ЕС начала скрининг законодательства Украины перед стартом переговоров о вступлении.

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом