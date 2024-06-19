ЄС зробить зауваження Франції щодо порушень правил дефіциту, які можуть супроводжуватись штрафами – Bloomberg
Київ • УНН
Європейський Союз планує винести Франції попередження за порушення правил щодо дефіциту та боргу, що може спричинити штрафи та ускладнити виборчі кампанії за два тижні до парламентських виборів.
Європейський Союз планує висловити Франції зауваження за порушення правил дефіциту та боргу, що може запустити процес накладення штрафів і ускладнити виборчі кампанії за два тижні до парламентських виборів. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Відповідно до правил ЄС, країни з боргом понад 60% ВВП і дефіцитом бюджету понад 3% підлягають суворим заходам. Минулого року дефіцит Франції становив 5,5%, а борг - приблизно 111% ВВП.
Ця заборгованість обмежить можливості майбутнього уряду виконувати обіцянки, такі як зниження податків або скасування пенсійної реформи, сприятливої для ринку. Еммануель Макрон і Марін Ле Пен з ультраправого "Національного об'єднання" будуть обережні, щоб не вживати дій, які можуть ще більше дестабілізувати ринки, які вже зазнали потрясінь після оголошення президентом позачергових виборів минулого тижня.
Фінансові ринки будуть межею того, що планує зробити Національне ралі. Хто б не був при владі, буде обмежений тим, як фінансові ринки відреагують на їхню програму
Франція не єдина у списку країн з надмірним дефіцитом, який має бути оголошений у середу. Також у цей список потраплять Італія та ще п'ять країн. Іспанія та ще три країни, які порушили ліміт у 3%, уникли санкцій.
Нагадаємо
У Франції партія Марін Ле Пен та Жордана Барделли "Національне об'єднання" непублічно видалила і свого веб-сайту частину своїх пропозицій щодо оборонної політики, у тому числі ті, що стосувалися поглиблення дипломатичних відносин з росією.
Макрон розпустив парламент після перемоги французьких правих на виборах у ЄС10.06.24, 12:03 • 44017 переглядiв