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ЄС зробить зауваження Франції щодо порушень правил дефіциту, які можуть супроводжуватись штрафами – Bloomberg

Київ • УНН

 • 25516 перегляди

Європейський Союз планує винести Франції попередження за порушення правил щодо дефіциту та боргу, що може спричинити штрафи та ускладнити виборчі кампанії за два тижні до парламентських виборів.

ЄС зробить зауваження Франції щодо порушень правил дефіциту, які можуть супроводжуватись штрафами – Bloomberg

Європейський Союз планує висловити Франції зауваження за порушення правил дефіциту та боргу, що може запустити процес накладення штрафів і ускладнити виборчі кампанії за два тижні до парламентських виборів. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Відповідно до правил ЄС, країни з боргом понад 60% ВВП і дефіцитом бюджету понад 3% підлягають суворим заходам. Минулого року дефіцит Франції становив 5,5%, а борг - приблизно 111% ВВП.

Ця заборгованість обмежить можливості майбутнього уряду виконувати обіцянки, такі як зниження податків або скасування пенсійної реформи, сприятливої для ринку. Еммануель Макрон і Марін Ле Пен з ультраправого "Національного об'єднання" будуть обережні, щоб не вживати дій, які можуть ще більше дестабілізувати ринки, які вже зазнали потрясінь після оголошення президентом позачергових виборів минулого тижня.

Фінансові ринки будуть межею того, що планує зробити Національне ралі. Хто б не був при владі, буде обмежений тим, як фінансові ринки відреагують на їхню програму

– заявив керівник відділу геостратегії EEY в регіоні EMEIA Фамке Крумбмюллер.

Франція не єдина у списку країн з надмірним дефіцитом, який має бути оголошений у середу. Також у цей список потраплять Італія та ще п'ять країн. Іспанія та ще три країни, які порушили ліміт у 3%, уникли санкцій.

Нагадаємо

У Франції партія Марін Ле Пен та Жордана Барделли "Національне об'єднання" непублічно видалила і свого веб-сайту частину своїх пропозицій щодо оборонної політики, у тому числі ті, що стосувалися поглиблення дипломатичних відносин з росією.

Макрон розпустив парламент після перемоги французьких правих на виборах у ЄС10.06.24, 12:03 • 44017 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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