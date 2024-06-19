Европейский Союз планирует высказать Франции замечания за нарушение правил дефицита и долга, что может запустить процесс наложения штрафов и усложнить избирательные кампании за две недели до парламентских выборов. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В соответствии с правилами ЕС, страны с долгом более 60% ВВП и дефицитом бюджета более 3% подлежат строгим мерам. В прошлом году дефицит Франции составил 5,5%, а долг - примерно 111% ВВП.

Эта задолженность ограничит возможности будущего правительства выполнять обещания, такие как снижение налогов или отмена пенсионной реформы, благоприятной для рынка. Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен из ультраправого "Национального объединения" будут осторожны, чтобы не предпринимать действий, которые могут еще больше дестабилизировать рынки, которые уже испытали потрясения после объявления президентом внеочередных выборов на прошлой неделе.

Финансовые рынки будут пределом того, что планирует сделать Национальное ралли. Кто бы ни был у власти, будет ограничен тем, как финансовые рынки отреагируют на их программу - заявил руководитель отдела геостратегии EEY в регионе EMEIA Фамке Крумбмюллер.

Франция не единственная в списке стран с чрезмерным дефицитом, который должен быть объявлен в среду. Также в этот список попадут Италия и еще пять стран. Испания и еще три страны, которые нарушили лимит в 3%, избежали санкций.

Напомним,

Во Франции партия Марин Ле Пен и Жордана Барделлы "Национальное объединение" непублично удалила со своего веб-сайта часть своих предложений по оборонной политике, в том числе те, что касались углубления дипломатических отношений с Россией.

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