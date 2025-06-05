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ЄС збирається запровадити санкції проти путіна одночасно із США - Politico

Київ • УНН

 • 1612 перегляди

Євросоюз має намір разом із США ввести санкції проти президента росії володимира путіна. Обмеження необхідні, щоб чинити тиск та спонукати до переговорів.

ЄС збирається запровадити санкції проти путіна одночасно із США - Politico

ЄС має намір із США запровадити санкції проти президента росії володимира путіна, щоб чинити тиск на нього та спонукати до мирних переговорів, заявила в інтерв'ю президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це пише УНН із посиланням на Politico.

Ми обговорили, як ми можемо запровадити європейські санкції та американські санкції одночасно, якщо Путін не сяде за стіл переговорів

- зазначила фон дер Ляєн.

 ЄС зараз планує свій 18-й пакет санкцій проти росії. 

Ми в першу чергу стурбовані санкціями щодо російської енергетики та перекриттям джерел фінансування рф

– сказала фон дер Ляєн.

Очікується, що санкції ЄС включатимуть обмеження для компаній, підключених до двох газопроводів "Північний потік" між росією та Німеччиною, а також зниження граничної ціни на нафту.

Після зустрічі з американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом у понеділок фон дер Ляєн заявила, що задоволена його планами посилити тиск на росію. Двопартійний законопроект, який пропонує Грем, передбачає запровадження 500-відсоткових тарифів на товари, імпортовані з країн, які досі купують російське викопне паливо.

На запитання, чого вона очікує від майбутніх санкцій, фон дер Ляєн відповіла:

Якщо американці вирішать запровадити санкції, то 500 відсотків будуть включені до цього пакету

Посадовець Європейської комісії уточнив, що фон дер Ляєн не мала на увазі включення 500-відсоткових тарифів до 18-го пакету санкцій ЄС, але наголосив, що ЄС має в своєму розпорядженні інші інструменти.

Ідея полягає в тому, щоб максимально скоординувати дії

- сказала головний речник фон дер Ляєн Паула Пінью.

Дійсно, щодо тарифного плану у 500 відсотків, ЄС більше стурбований тим, щоб його країни отримали звільнення від заходів США проти імпортерів російської нафти та газу.

Нагадаємо

Президент США готовий застосувати санкції проти росії, якщо вважатиме це необхідним. Сенат США вже цього тижня розпочне просування законопроєкту про санкції проти РФ. 

Яна Соколівська

Яна Соколівська

ЕкономікаПолітика
Nord Stream
Сенат Сполучених Штатів Америки
Європейська комісія
Ліндсі Грем
Європейський Союз
Німеччина
Сполучені Штати
Урсула фон дер Ляєн
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