ЕС собирается ввести санкции против путина одновременно с США - Politico
Киев • УНН
Евросоюз намерен вместе с США ввести санкции против президента россии владимира путина. Ограничения необходимы, чтобы оказывать давление и побуждать к переговорам.
ЕС намерен с США ввести санкции против президента россии владимира путина, чтобы оказывать давление на него и побуждать к мирным переговорам, заявила в интервью президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.
Мы обсудили, как мы можем ввести европейские санкции и американские санкции одновременно, если Путин не сядет за стол переговоров
ЕС сейчас планирует свой 18-й пакет санкций против россии.
Мы в первую очередь обеспокоены санкциями в отношении российской энергетики и перекрытием источников финансирования рф
Ожидается, что санкции ЕС будут включать ограничения для компаний, подключенных к двум газопроводам "Северный поток" между россией и Германией, а также снижение предельной цены на нефть.
После встречи с американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом в понедельник фон дер Ляйен заявила, что довольна его планами усилить давление на россию. Двухпартийный законопроект, который предлагает Грэм, предусматривает введение 500-процентных тарифов на товары, импортируемые из стран, которые до сих пор покупают российское ископаемое топливо.
На вопрос, чего она ожидает от будущих санкций, фон дер Ляйен ответила:
Если американцы решат ввести санкции, то 500 процентов будут включены в этот пакет
Чиновник Европейской комиссии уточнил, что фон дер Ляйен не имела в виду включение 500-процентных тарифов в 18-й пакет санкций ЕС, но подчеркнул, что ЕС располагает другими инструментами.
Идея состоит в том, чтобы максимально скоординировать действия
Действительно, что касается тарифного плана в 500 процентов, ЕС больше обеспокоен тем, чтобы его страны получили освобождение от мер США против импортеров российской нефти и газа.
Напомним
Президент США готов применить санкции против россии, если сочтет это необходимым. Сенат США уже на этой неделе начнет продвижение законопроекта о санкциях против РФ.