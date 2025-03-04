ЄС закликає США переглянути нові митні збори на імпорт
Київ • УНН
США планують ввести 25% мита на імпорт з Мексики та Канади, що викликало занепокоєння ЄС. Євросоюз закликає США переглянути протекціоністські заходи та працювати над спільним рішенням для збереження світової торгівлі.
Прес-секретар Комісії ЄС Улоф Гілл заявив ,що Євросоюз підтримує справделивую торгівлю і виступає проти протекціоністських заходів США.
Передає УНН із посиланням на ANSA та Euronews.
ЄС глибоко шкодує про рішення США запровадити тарифи на імпорт з Мексики та Канади. Цей крок ризикує порушити глобальну торгівлю, завдати шкоди ключовим економічним партнерам і створити непотрібну невизначеність
Він наголосив, що міжнародне співробітництво наразі має "як ніколи" велике значення. Відповідно, за словами речника Комісії ЄС, - важливи підтримати відкриту і справедливу торгівлю. У цьому сенсі, ЄС рішуче виступає проти протекціоністських заходів і закликають США:
Переглянути свій підхід і працювати над спільним рішенням, заснованим на правилах, яке принесе користь усім сторонам
Доповнення
Раніше президент Трамп оголосив, що митні збори в розмірі 25% будуть застосовуватися з 12 березня до всього імпорту алюмінію і сталі в США, зокрема з ЄС. Його адміністрація також працює над взаємними тарифами на імпорт з ЄС.
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ЄС і США ведуть наративну битву за цифри: Трамп стверджує, що США страждають від торговельного дефіциту в розмірі 300 мільярдів доларів з ЄС, тоді як у Євросоюзі стверджують, що будь-який дефіцит у торгівлі товарами компенсується профіцитом у торгівлі послугами, який, за твердженнями ЄС, скорочує дефіцит США до 50 мільярдів доларів.
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