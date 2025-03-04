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ЄС закликає США переглянути нові митні збори на імпорт

Київ • УНН

 • 16927 перегляди

США планують ввести 25% мита на імпорт з Мексики та Канади, що викликало занепокоєння ЄС. Євросоюз закликає США переглянути протекціоністські заходи та працювати над спільним рішенням для збереження світової торгівлі.

ЄС закликає США переглянути нові митні збори на імпорт

Прес-секретар Комісії ЄС Улоф Гілл заявив ,що Євросоюз підтримує справделивую торгівлю і виступає проти протекціоністських заходів США.

Передає УНН із посиланням на ANSA та Euronews.

ЄС глибоко шкодує про рішення США запровадити тарифи на імпорт з Мексики та Канади. Цей крок ризикує порушити глобальну торгівлю, завдати шкоди ключовим економічним партнерам і створити непотрібну невизначеність

- заявив прес-секретар Комісії ЄС Улоф Гілл. 

Він наголосив, що міжнародне співробітництво наразі має "як ніколи" велике значення. Відповідно, за словами речника Комісії ЄС, - важливи підтримати відкриту і справедливу торгівлю. У цьому сенсі, ЄС рішуче виступає проти протекціоністських заходів і закликають США:

Переглянути свій підхід і працювати над спільним рішенням, заснованим на правилах, яке принесе користь усім сторонам

- зазначив Улоф Гілл.

Доповнення

Раніше президент Трамп оголосив, що митні збори в розмірі 25% будуть застосовуватися з 12 березня до всього імпорту алюмінію і сталі в США, зокрема з ЄС. Його адміністрація також працює над взаємними тарифами на імпорт з ЄС.

Трамп заявив, що 25% мит на імпорт з Мексики та Канади запрацюють "без можливості" відстрочки04.03.25, 08:41 • 19427 переглядiв

ЄС і США ведуть наративну битву за цифри: Трамп стверджує, що США страждають від торговельного дефіциту в розмірі 300 мільярдів доларів з ЄС, тоді як у Євросоюзі стверджують, що будь-який дефіцит у торгівлі товарами компенсується профіцитом у торгівлі послугами, який, за твердженнями ЄС, скорочує дефіцит США до 50 мільярдів доларів.

Бар'єри для справедливої торгівлі невиправдані, особливо між торговими партнерами. Це програш для обох

- написав виконавчий віцепрезидент Комісії Стефан Сежурне на X

Китай відповів США новими митами: що потрапило під удар04.03.25, 07:48 • 54363 перегляди

Ігор Тележніков

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