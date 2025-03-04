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Китай відповів США новими митами: що потрапило під удар

Київ • УНН

 • 54363 перегляди

Китай запровадив нові мита у розмірі 15% на американську курятину, пшеницю та інші товари. Це стало відповіддю на нещодавнє підвищення мит з боку США на китайський імпорт.

Китай відповів США новими митами: що потрапило під удар

Китай оголосив про нові мита для сільгосппродукції зі США. Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву Комісії з тарифів Державної ради (уряду) Китаю, інформує УНН.

Деталі

Видання зазначає, що Пекін повідомив про відповідне рішення через кілька хвилин після того, як набув чинності останній пакет мит президента США Дональда Трампа на китайський імпорт.

15% мита будуть накладені на курятину, пшеницю, кукурудзу та бавовну

- йдеться в заяві.

Крім того, мито в розмірі 10% буде запроваджено Китаєм на сорго, сою, свинину, яловичину, напої, фрукти, овочі та молочну продукцію зі США.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що 4 березня набудуть чинності 25% мита на імпорт з Канади та Мексики. Крім того додаткові 10% зборів запроваджуються для товарів з Китаю.

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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