ЕС призывает США пересмотреть новые таможенные сборы на импорт
Киев • УНН
США планируют ввести 25% пошлину на импорт из Мексики и Канады, что вызвало беспокойство ЕС. Европейский Союз призывает США пересмотреть протекционистские меры и работать над совместным решением для сохранения мировой торговли.
Пресс-секретарь Комиссии ЕС Улоф Гилл заявил, что Евросоюз поддерживает справедливую торговлю и выступает против протекционистских мер США.
Передает УНН с ссылкой на ANSA и Euronews.
ЕС глубоко сожалеет о решении США ввести тарифы на импорт из Мексики и Канады. Этот шаг рискует нарушить глобальную торговлю, нанести ущерб ключевым экономическим партнерам и создать ненужную неопределенность
Он подчеркнул, что международное сотрудничество в настоящее время имеет "как никогда" большое значение. Соответственно, по словам представителя Комиссии ЕС, важно поддерживать открытую и справедливую торговлю. В этом смысле ЕС решительно выступает против протекционистских мер и призывает США:
Пересмотреть свой подход и работать над совместным решением, основанным на правилах, которое принесет пользу всем сторонам
Дополнение
Ранее президент Трамп объявил, что таможенные сборы в размере 25% будут применяться с 12 марта ко всему импорту алюминия и стали в США, в том числе из ЕС. Его администрация также работает над взаимными тарифами на импорт из ЕС.
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