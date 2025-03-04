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ЕС призывает США пересмотреть новые таможенные сборы на импорт

Киев • УНН

 • 16921 просмотра

США планируют ввести 25% пошлину на импорт из Мексики и Канады, что вызвало беспокойство ЕС. Европейский Союз призывает США пересмотреть протекционистские меры и работать над совместным решением для сохранения мировой торговли.

ЕС призывает США пересмотреть новые таможенные сборы на импорт

Пресс-секретарь Комиссии ЕС Улоф Гилл заявил, что Евросоюз поддерживает справедливую торговлю и выступает против протекционистских мер США.

Передает УНН с ссылкой на ANSA и Euronews.

ЕС глубоко сожалеет о решении США ввести тарифы на импорт из Мексики и Канады. Этот шаг рискует нарушить глобальную торговлю, нанести ущерб ключевым экономическим партнерам и создать ненужную неопределенность

- заявил пресс-секретарь Комиссии ЕС Улоф Гилл. 

Он подчеркнул, что международное сотрудничество в настоящее время имеет "как никогда" большое значение. Соответственно, по словам представителя Комиссии ЕС, важно поддерживать открытую и справедливую торговлю. В этом смысле ЕС решительно выступает против протекционистских мер и призывает США:

Пересмотреть свой подход и работать над совместным решением, основанным на правилах, которое принесет пользу всем сторонам

- отметил Улоф Гилл.

Дополнение

Ранее президент Трамп объявил, что таможенные сборы в размере 25% будут применяться с 12 марта ко всему импорту алюминия и стали в США, в том числе из ЕС. Его администрация также работает над взаимными тарифами на импорт из ЕС.

Трамп заявил, что 25% пошлин на импорт из Мексики и Канады начнут действовать "без возможности" отсрочки04.03.25, 08:41 • 19426 просмотров

ЕС и США ведут нарративную битву за цифры: Трамп утверждает, что США страдают от торгового дефицита в размере 300 миллиардов долларов с ЕС, тогда как в Евросоюзе утверждают, что любой дефицит в торговле товарами компенсируется профицитом в торговле услугами, который, по утверждениям ЕС, сокращает дефицит США до 50 миллиардов долларов.

Барьеры для справедливой торговли неоправданы, особенно между торговыми партнерами. Это проигрыш для обоих

- написал исполнительный вице-президент Комиссии Стефан Сежурне в X

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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