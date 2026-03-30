ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України

Європейська комісія ухвалила робочу програму на 1,5 мільярда євро для розвитку оборонної промисловості України і Європи, пише УНН.

Європа посилює оборону та підтримку України. Ми щойно схвалили інвестиційний план на суму 1,5 мільярда євро для розвитку оборонної промисловості Європи та посилення співпраці з Україною - повідомили у Єврокомісії.

Як зазначається, "Єврокомісія сьогодні схвалила робочу програму на суму 1,5 мільярда євро в межах Європейської програми оборонної промисловості (EDIP) для покращення та модернізації європейської оборонної промисловості, збільшення виробничих потужностей та забезпечення технологічного прогресу та стійкості".

"EDIP вирішує нагальні проблеми європейської оборони та безпеки шляхом нарощування виробничих потужностей, зміцнення співпраці з Україною, посилення спільних європейських закупівель та розвитку європейських оборонних проєктів, що становлять взаємний інтерес, що є важливим кроком у зусиллях ЄС щодо підвищення безпеки Європи", - пояснили у євроінституції.

Пріоритети для інвестицій та розподіл коштів

Понад 700 мільйонів євро, як вказано, підтримають збільшення виробництва ключових оборонних компонентів та продукції, включаючи системи боротьби з безпілотниками, ракети та боєприпаси. "Це включає 260 мільйонів євро в межах Інструменту підтримки України (USI) EDIP, щоб допомогти у відбудові та модернізації оборонної технологічної та промислової бази (DTIB) України шляхом інвестування у спільні проєкти, що збільшують виробничі потужності як в Україні, так і в Європі", - ідеться у повідомленні.

Європейські оборонні проєкти спільного інтересу (EDPCI) отримають 325 мільйонів євро для запуску та реалізації амбітних спільних промислових проєктів. Ці проєкти, як повідомляється, спрямовані на ширше коло у ЄС і також відкриті для Норвегії та України.

"Щоб зменшити фрагментацію та підвищити ефективність, EDIP профінансує 240 мільйонів євро на спільні закупівлі оборонного обладнання, включаючи засоби боротьби з безпілотниками, системи протиповітряної та протиракетної оборони, а також наземні та морські бойові системи, державами-членами та Норвегією", зазначили у Єврокомісії. Консорціуми замовників, як вказано, можуть подати заявку на фінансування, при цьому доступні гранти на суму до 20 мільйонів євро на кожен проєкт.

Оборонні стартапи, включаючи малі та середні підприємства (МСП) та малі компанії із середньою капіталізацією, як зазначається, отримають 100 мільйонів євро акціонерної підтримки через Фонд прискорення трансформації ланцюгів поставок оборонної продукції (FAST).

"У межах ініціативи BraveTech EU нова програма оборонних інновацій отримає додаткові 35,3 мільйона євро від EDIP USI, підтримуючи як українську, так і європейську промисловість, зокрема стартапи та МСП, стимулюючи інновації для вирішення нагальних викликів, з якими стикаються збройні сили України, та підвищуючи конкурентоспроможність європейської оборонної промисловості", - сказано у повідомленні.

Що далі

Перший раунд конкурсів пропозицій EDIP буде доступний на порталі фінансування та тендерів ЄС (EU Funding & Tenders Portal) з 31 березня 2026 року.

