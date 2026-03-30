$43.840.0450.490.12
ukenru
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.4м/с
56%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Михайло Федоров
Александр Стубб
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Велика Британія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 31874 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 31553 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 32269 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 35489 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 38689 перегляди
Актуальне
Техніка
The New York Times
Шахед-136
Золото
Boeing 737

ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України

Київ • УНН

 • 7790 перегляди

Європейська комісія схвалила масштабний інвестиційний план для зміцнення оборони. Кошти спрямують на промисловість Європи та співпрацю з Україною.

ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України

Європейська комісія ухвалила робочу програму на 1,5 мільярда євро для розвитку оборонної промисловості України і Європи, пише УНН.

Європа посилює оборону та підтримку України. Ми щойно схвалили інвестиційний план на суму 1,5 мільярда євро для розвитку оборонної промисловості Європи та посилення співпраці з Україною

- повідомили у Єврокомісії.

Як зазначається, "Єврокомісія сьогодні схвалила робочу програму на суму 1,5 мільярда євро в межах Європейської програми оборонної промисловості (EDIP) для покращення та модернізації європейської оборонної промисловості, збільшення виробничих потужностей та забезпечення технологічного прогресу та стійкості".

"EDIP вирішує нагальні проблеми європейської оборони та безпеки шляхом нарощування виробничих потужностей, зміцнення співпраці з Україною, посилення спільних європейських закупівель та розвитку європейських оборонних проєктів, що становлять взаємний інтерес, що є важливим кроком у зусиллях ЄС щодо підвищення безпеки Європи", - пояснили у євроінституції.

Пріоритети для інвестицій та розподіл коштів

Понад 700 мільйонів євро, як вказано, підтримають збільшення виробництва ключових оборонних компонентів та продукції, включаючи системи боротьби з безпілотниками, ракети та боєприпаси. "Це включає 260 мільйонів євро в межах Інструменту підтримки України (USI) EDIP, щоб допомогти у відбудові та модернізації оборонної технологічної та промислової бази (DTIB) України шляхом інвестування у спільні проєкти, що збільшують виробничі потужності як в Україні, так і в Європі", - ідеться у повідомленні.

Європейські оборонні проєкти спільного інтересу (EDPCI) отримають 325 мільйонів євро для запуску та реалізації амбітних спільних промислових проєктів. Ці проєкти, як повідомляється, спрямовані на ширше коло у ЄС і також відкриті для Норвегії та України.

"Щоб зменшити фрагментацію та підвищити ефективність, EDIP профінансує 240 мільйонів євро на спільні закупівлі оборонного обладнання, включаючи засоби боротьби з безпілотниками, системи протиповітряної та протиракетної оборони, а також наземні та морські бойові системи, державами-членами та Норвегією", зазначили у Єврокомісії. Консорціуми замовників, як вказано, можуть подати заявку на фінансування, при цьому доступні гранти на суму до 20 мільйонів євро на кожен проєкт.

Оборонні стартапи, включаючи малі та середні підприємства (МСП) та малі компанії із середньою капіталізацією, як зазначається, отримають 100 мільйонів євро акціонерної підтримки через Фонд прискорення трансформації ланцюгів поставок оборонної продукції (FAST).

"У межах ініціативи BraveTech EU нова програма оборонних інновацій отримає додаткові 35,3 мільйона євро від EDIP USI, підтримуючи як українську, так і європейську промисловість, зокрема стартапи та МСП, стимулюючи інновації для вирішення нагальних викликів, з якими стикаються збройні сили України, та підвищуючи конкурентоспроможність європейської оборонної промисловості", - сказано у повідомленні.

Що далі

Перший раунд конкурсів пропозицій EDIP буде доступний на порталі фінансування та тендерів ЄС (EU Funding & Tenders Portal) з 31 березня 2026 року.

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаСвіт
Воєнний стан
Війна в Україні
Європейська комісія
Європа
Україна