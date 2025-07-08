ЄС розглядає створення фонду обсягом €100 млрд для підтримки України у новому бюджеті

Європейський Союз може включити до наступного семирічного бюджету блоку фонд обсягом 100 мільярдів євро для довгострокової підтримки України на тлі затяжної війни з росією. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, передає УНН.

Деталі

За словами співрозмовників агентства, фінансування почне надходити з 2028 року, якщо пропозицію буде схвалено державами-членами під час бюджетних переговорів. Кошти мають забезпечити стабільну фінансову підтримку України в умовах повномасштабного вторгнення РФ, яке триває вже понад три з половиною роки.

Цей крок, імовірно, посилить роль Європи у фінансуванні України на тлі зростаючої непевності щодо США. Адміністрація Дональда Трампа скептично налаштована щодо нової допомоги Києву.

З початку повномасштабного вторгнення росії, ЄС уже надав Україні майже 160 мільярдів євро, включаючи діючий пакет допомоги на 50 мільярдів євро, що передбачає гранти та кредити до 2027 року. Крім того, спільно з країнами "Групи семи" Євросоюз започаткував окремий інструмент кредитної підтримки на 50 мільярдів доларів, профінансований за рахунок прибутків від заморожених активів Центрального банку росії.

Очікується, що нова фінансова програма працюватиме за аналогічною схемою. Зокрема, через гранти та пільгові позики, які Єврокомісія надає за умови виконання Україною необхідних реформ на шляху до членства в ЄС.

Деталі пропозиції мають бути оприлюднені в рамках презентації нового Багаторічного фінансового плану (Multiannual Financial Framework) ЄС, яка запланована на 16 липня. Джерела зазначають, що деякі елементи можуть бути презентовані пізніше.

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Доповнення

У червні Єврокомісія повідомила міністрів фінансів ЄС, що нинішні фінансові потреби України покрито до початку 2027 року. Разом з тим, у Брюсселі попередили про можливе виникнення бюджетного дефіциту через тривалі бойові дії, зменшення зовнішньої допомоги та зниження економічної активності.

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс підтвердив, що Брюссель вивчає різні варіанти для продовження фінансування України у 2026–2027 роках. За його словами, ЄС "готовий надавати всю необхідну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно".

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Він також зазначив, що Єврокомісія розглядає можливості збільшення допомоги як через бюджет ЄС, так і за рахунок прибутків від заморожених російських суверенних активів — після того, як МВФ оцінить потенційний дефіцит фінансування України.

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