ЕС рассматривает создание фонда объемом €100 млрд для поддержки Украины в новом бюджете

Европейский Союз может включить в следующий семилетний бюджет блока фонд в размере 100 миллиардов евро для долгосрочной поддержки Украины на фоне затяжной войны с Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, передает УНН.

Детали

По словам собеседников агентства, финансирование начнет поступать с 2028 года, если предложение будет одобрено государствами-членами во время бюджетных переговоров. Средства должны обеспечить стабильную финансовую поддержку Украины в условиях полномасштабного вторжения РФ, которое длится уже более трех с половиной лет.

Этот шаг, вероятно, усилит роль Европы в финансировании Украины на фоне растущей неопределенности относительно США. Администрация Дональда Трампа скептически настроена относительно новой помощи Киеву.

С начала полномасштабного вторжения России, ЕС уже предоставил Украине почти 160 миллиардов евро, включая действующий пакет помощи на 50 миллиардов евро, предусматривающий гранты и кредиты до 2027 года. Кроме того, совместно со странами "Группы семи" Евросоюз учредил отдельный инструмент кредитной поддержки на 50 миллиардов долларов, профинансированный за счет доходов от замороженных активов Центрального банка России.

Ожидается, что новая финансовая программа будет работать по аналогичной схеме. В частности, через гранты и льготные займы, которые Еврокомиссия предоставляет при условии выполнения Украиной необходимых реформ на пути к членству в ЕС.

Детали предложения должны быть обнародованы в рамках презентации нового Многолетнего финансового плана (Multiannual Financial Framework) ЕС, которая запланирована на 16 июля. Источники отмечают, что некоторые элементы могут быть представлены позже.

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Дополнение

В июне Еврокомиссия сообщила министрам финансов ЕС, что нынешние финансовые потребности Украины покрыты до начала 2027 года. Вместе с тем, в Брюсселе предупредили о возможном возникновении бюджетного дефицита из-за длительных боевых действий, уменьшения внешней помощи и снижения экономической активности.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис подтвердил, что Брюссель изучает различные варианты для продолжения финансирования Украины в 2026–2027 годах. По его словам, ЕС "готов оказывать всю необходимую поддержку Украине столько, сколько потребуется".

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Он также отметил, что Еврокомиссия рассматривает возможности увеличения помощи как через бюджет ЕС, так и за счет доходов от замороженных российских суверенных активов — после того, как МВФ оценит потенциальный дефицит финансирования Украины.

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