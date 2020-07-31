ЄС планує закупити 300 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

“Європейська комісія завершила попередні переговори з фармацевтичною компанією про покупку потенційної вакцини проти COVID-19. Передбачений контракт з Sanofi-GSK надасть можливість для всіх держав-членів ЄС придбати вакцину. Передбачається, що, як тільки вакцина виявиться безпечною і ефективною проти COVID-19, у Комісії з’явиться договірна база для закупівлі 300 мільйонів доз від імені всіх держав-членів ЄС”, — сказано в документі.

У той же час відзначається, що Єврокомісія продовжує інтенсивні обговорення з іншими виробниками вакцин.

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Відзначається, що сьогоднішні переговори повинні привести до попередньої згоди про закупівлі, яке буде фінансуватися за допомогою інструменту екстреної підтримки.

“З 4 травня 2020 року вона (ЄК — ред.) зібрала майже 16 мільярдів євро в рамках Глобальної відповіді коронавірусу, глобального дії щодо забезпечення загального доступу до тестів, методів лікування і вакцин проти коронавірусу і по глобальному відновленню. Комісія також готова обговорити з міжнародними партнерами, чи погодиться значне число країн об’єднати ресурси для спільного резервування майбутніх вакцин компаній як для себе, так і для країн з низьким і середнім рівнем доходу”, — відзначили в Єврокомісії.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський наполягає, щоб Україна шукала шляхи придбання вакцини від COVID-19 однією з перших.