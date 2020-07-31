ЕС планирует закупить 300 млн доз вакцины от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Еврокомиссия предварительно договорилась о контракте на поставку 300 млн доз потенциальной вакцины от коронавируса. Речь идет о разработке компании Sanofi-GSK, передает УНН со ссылкой на официальное коммюнике ЕК.
“Европейская комиссия завершила предварительные переговоры с фармацевтической компанией о покупке потенциальной вакцины против COVID-19. Предусмотрен контракт с Sanofi-GSK, который предоставит возможность для всех государств-членов ЕС приобрести вакцину. Предполагается, что, как только вакцина окажется безопасной и эффективной против COVID-19, в Комиссии появится договорная база для закупки 300 млн доз от имени всех государств-членов ЕС”, — говорится в документе.
В то же время отмечается, что Еврокомиссия продолжает интенсивные обсуждения с другими производителями вакцин.
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Отмечается, что сегодняшние переговоры должны привести к предварительному соглашению о закупках, которое будет финансироваться с помощью инструмента экстренной поддержки.
“С 4 мая 2020 года она (ЕК — ред.) собрала почти 16 млрд евро в рамках Глобального ответа коронавирусу, глобального действия по обеспечению всеобщего доступа к тестам, методов лечения и вакцин против коронавируса и по глобальному восстановлению. Комиссия также готова обсудить с международными партнерами, согласится ли значительное число стран объединить ресурсы для совместного бронирования будущих вакцин компаний как для себя, так и для стран с низким и средним уровнем дохода”, — отметили в Еврокомиссии.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, чтобы Украина искала пути приобретения вакцины от COVID-19 одной из первых.