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Шість вакцин від COVID-19 максимально наблизились до практичного застосування - Ляшко

Шість вакцин від COVID-19 максимально наблизились до практичного застосування - Ляшко

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. На кінець липня шість вакцин від COVID-19 максимально наблизились до практичного застосування та перебувають на 3 стадії випробувань. Україна входить до механізму COVAX, який забезпечить Україну доступом до препарату, коли він стане доступний. Про це на своїй сторінці в Facebook сказав заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН.

“Тільки що завершили чергову онлайн зустріч щодо участі України в механізмі COVAX — механізм глобального доступу до вакцин COVID-19. Беручи участь в цьому механізмі Уряд України для реагування на пандемію COVID-19 зможе забезпечити доступ до ліцензованого безпечного та ефективного імунологічного препарату, коли той стане доступний. Завдяки цій співпраці Україна отримає вакцину в обсягах, що покриє 20% населення (траншами), за доступною ціною або безкоштовно, що дозволить зменшити навантаження на бюджет для імунізації інших груп високого ризику”, — написав Віктор Ляшко.

Він зазначив, що співпраця з ВООЗ на цьому етапі дозволяє бути впевненими, що підготовка на рівні країни до масової вакцинації відповідає світовим вимогам.

“ВООЗ оновила глобальну карту потенційних кандидатів на практичне використання вакцини від COVID-19. На кінець липня 139 вакцин знаходяться на етапі доклінічних досліджень, а 25 вже досліджуються клінічно, 6 з яких максимально наблизились до практичного застосування та перебувають на 3 стадії випробувань. До гонки досліджень долучились як провідні університети та наукові інститути світу — Оксфорд, Імперський коледж Лондона (Великобританія), Національний інститут алергій та інфекційних хвороб (США), Університет Осаки (Японія), Академія військових наук, Інститут мікробіології, Пекінський Інститут Біотехнологій тощо), так і найбільш потужні світові виробники фармацевтичної продукції — Pfizer, AstraZeneca, GSK та компанії в сфері біотехнологій”, — додав Віктор Ляшко.

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За його словами, поки невідомо, якою буде вакцина, оскільки кандидати різняться як за платформою (модифіковані РНК та ДНК, на основі протеїнів, деактивованого вірусу або вірусних векторів), так і за способом і кратністю введення.

“Цікаво, що наразі лідерами вбачаються вакцини, що потребують двократного введення (з повторним введенням через 3-4 тижні), хоча на останній стадії випробувань знаходяться також і вакцини з однократним введенням. Способами введення можуть бути як внутрішньом’язові, так і підшкірні ін’єкції”, — сказав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, Дональд Трамп допускає, що США будуть поставляти вакцину від COVID-19 іншим країнам.

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