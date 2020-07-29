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Пандемія: Трамп допускає, що США будуть поставляти вакцину від COVID-19 іншим країнам

Київ • УНН

 • 13362 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Влада Сполучених Штатів допускає, що буде постачати своєю вакциною від нового коронавірусу інші країни. Про це президент США Дональд Трамп заявив у вівторок на прес-конференції в Білому домі, передає УНН.

“Коли у нас буде ця вакцина, вона буде поширюватися... Це буде дуже швидкий процес по всій країні. Можливо, ми будемо постачати великою кількістю вакцини інші частини світу, як робимо це з апаратами штучної вентиляції легенів”, — сказав глава вашингтонської адміністрації.

За словами Трампа, в США було значно збільшено виробництво матеріалів, необхідних для вакцини. “Ми на шляху до того, щоб швидко виробити 100 млн доз, коли вакцина буде схвалена, що може статися дуже скоро. А незабаром після цього — 500 млн доз”, — додав американський лідер.

Глава держави неодноразово заявляв, що американська вакцина від коронавірусу буде готова до кінця 2020 року. Він створив держпрограму, яка надає допомогу фармакологічним підприємствам з метою прискорення розробки препаратів. В її рамках виготовляється великий обсяг доз потенційних вакцин, щоб після відповідних випробувань і перевірок відразу ж надати їх американцям.

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