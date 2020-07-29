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Пандемия: Трамп допускает, что США будут поставлять вакцину от COVID-19 другим странам

Киев  •  УНН

 • 13354 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной от нового коронавируса другие страны. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник на пресс-конференции в Белом доме, передает УНН.

“Когда у нас будет эта вакцина, она будет распространяться... Это будет очень быстрый процесс по всей стране. Возможно, мы будем снабжать большим количеством вакцины другие части мира, как делаем это с аппаратами искусственной вентиляции легких”, — сказал глава вашингтонской администрации.

По словам Трампа, в США было значительно увеличено производство материалов, необходимых для вакцины. “Мы на пути к тому, чтобы быстро произвести 100 млн доз, когда вакцина будет одобрена, что может произойти очень скоро. А вскоре после этого — 500 млн доз”, — добавил американский лидер.

Глава государства неоднократно заявлял, что американская вакцина от коронавируса будет готова к концу 2020 года. Он создал госпрограмму, которая оказывает помощь фармакологическим предприятиям с целью ускорения разработки препаратов. В ее рамках производится большой объем доз потенциальных вакцин, чтобы после соответствующих испытаний и проверок сразу же предоставить их американцам.

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