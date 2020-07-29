Пандемия: Трамп допускает, что США будут поставлять вакцину от COVID-19 другим странам
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной от нового коронавируса другие страны. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник на пресс-конференции в Белом доме, передает УНН.
“Когда у нас будет эта вакцина, она будет распространяться... Это будет очень быстрый процесс по всей стране. Возможно, мы будем снабжать большим количеством вакцины другие части мира, как делаем это с аппаратами искусственной вентиляции легких”, — сказал глава вашингтонской администрации.
По словам Трампа, в США было значительно увеличено производство материалов, необходимых для вакцины. “Мы на пути к тому, чтобы быстро произвести 100 млн доз, когда вакцина будет одобрена, что может произойти очень скоро. А вскоре после этого — 500 млн доз”, — добавил американский лидер.
Глава государства неоднократно заявлял, что американская вакцина от коронавируса будет готова к концу 2020 года. Он создал госпрограмму, которая оказывает помощь фармакологическим предприятиям с целью ускорения разработки препаратов. В ее рамках производится большой объем доз потенциальных вакцин, чтобы после соответствующих испытаний и проверок сразу же предоставить их американцам.