Шесть вакцин от COVID-19 максимально приблизились к практическому применению - Ляшко

ukru
Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 94198 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107608 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 112471 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 142806 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113878 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136732 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103207 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102717 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104973 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102238 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

4 марта, 21:08 • 70929 просмотра
В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы

4 марта, 23:43 • 30598 просмотра
"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

01:24 • 54130 просмотра
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

02:14 • 33271 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

02:45 • 41195 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 109501 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 142801 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 136726 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 388975 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 339524 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 73415 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 106299 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 134602 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 211718 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 238335 просмотра
Актуальное
Шесть вакцин от COVID-19 максимально приблизились к практическому применению - Ляшко

Шесть вакцин от COVID-19 максимально приблизились к практическому применению - Ляшко

Киев  •  УНН

 • 11532 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. На конец июля шесть вакцин от COVID-19 максимально приблизились к практическому применению и находятся на 3 стадии испытаний. Украина входит в механизм COVAX, который обеспечит стране доступ к препарату, когда он станет доступен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН.

“Только что завершили очередную онлайн встречу по участию Украины в механизме COVAX — механизм глобального доступа к вакцинам COVID-19. Участвуя в этом механизме Правительство Украины для реагирования на пандемию COVID-19 сможет обеспечить доступ к лицензированному безопасному и эффективному иммунологическому препарата, когда тот станет доступен. Благодаря этому сотрудничеству Украина получит вакцину в объемах, покроет 20% населения (траншами), по доступной цене или бесплатно, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации других групп высокого риска”, — написал Виктор Ляшко.

Он отметил, что сотрудничество с ВОЗ на этом этапе позволяет быть уверенными, что подготовка на уровне страны в массовой вакцинации соответствует мировым требованиям.

“ВОЗ обновила глобальную карту потенциальных кандидатов на практическое использование вакцины от COVID-19. На конец июля 139 вакцин находятся на этапе доклинических исследований, а 25 уже исследуются клинически, 6 из которых максимально приблизились к практическому применению и находятся на 3 стадии испытаний. К гонке исследований присоединились как ведущие университеты и научные институты мира — Оксфорд, Имперский колледж Лондона (Великобритания), Национальный институт аллергии и инфекционных болезней (США), Университет Осаки (Япония), Академия военных наук, Институт микробиологии, Пекинский Институт Биотехнологий и т.д.), так и наиболее мощные мировые производители фармацевтической продукции — Pfizer, AstraZeneca, GSK и компании в сфере биотехнологий”, — добавил Виктор Ляшко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент настаивает, чтобы Украина искала пути приобретения вакцины от COVID-19 одной из первых

По его словам, пока неизвестно, какой будет вакцина, поскольку кандидаты различаются как по платформе (модифицированные РНК и ДНК, на основе протеинов, деактивированых вирусов или вирусных векторов), так и по способу и кратности введения.

“Интересно, что сейчас лидерами рассматриваются вакцины, требующие двукратного введения (с повторным введением через 3-4 недели), хотя на последней стадии испытаний находятся также и вакцины с однократным введением. Способами введения могут быть как внутримышечные, так и подкожные инъекции”, — сказал Ляшко.

Напомним, Дональд Трамп допускает, что США будут поставлять вакцину от COVID-19 другим странам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы