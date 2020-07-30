Шесть вакцин от COVID-19 максимально приблизились к практическому применению - Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. На конец июля шесть вакцин от COVID-19 максимально приблизились к практическому применению и находятся на 3 стадии испытаний. Украина входит в механизм COVAX, который обеспечит стране доступ к препарату, когда он станет доступен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН.
“Только что завершили очередную онлайн встречу по участию Украины в механизме COVAX — механизм глобального доступа к вакцинам COVID-19. Участвуя в этом механизме Правительство Украины для реагирования на пандемию COVID-19 сможет обеспечить доступ к лицензированному безопасному и эффективному иммунологическому препарата, когда тот станет доступен. Благодаря этому сотрудничеству Украина получит вакцину в объемах, покроет 20% населения (траншами), по доступной цене или бесплатно, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации других групп высокого риска”, — написал Виктор Ляшко.
Он отметил, что сотрудничество с ВОЗ на этом этапе позволяет быть уверенными, что подготовка на уровне страны в массовой вакцинации соответствует мировым требованиям.
“ВОЗ обновила глобальную карту потенциальных кандидатов на практическое использование вакцины от COVID-19. На конец июля 139 вакцин находятся на этапе доклинических исследований, а 25 уже исследуются клинически, 6 из которых максимально приблизились к практическому применению и находятся на 3 стадии испытаний. К гонке исследований присоединились как ведущие университеты и научные институты мира — Оксфорд, Имперский колледж Лондона (Великобритания), Национальный институт аллергии и инфекционных болезней (США), Университет Осаки (Япония), Академия военных наук, Институт микробиологии, Пекинский Институт Биотехнологий и т.д.), так и наиболее мощные мировые производители фармацевтической продукции — Pfizer, AstraZeneca, GSK и компании в сфере биотехнологий”, — добавил Виктор Ляшко.
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По его словам, пока неизвестно, какой будет вакцина, поскольку кандидаты различаются как по платформе (модифицированные РНК и ДНК, на основе протеинов, деактивированых вирусов или вирусных векторов), так и по способу и кратности введения.
“Интересно, что сейчас лидерами рассматриваются вакцины, требующие двукратного введения (с повторным введением через 3-4 недели), хотя на последней стадии испытаний находятся также и вакцины с однократным введением. Способами введения могут быть как внутримышечные, так и подкожные инъекции”, — сказал Ляшко.
Напомним, Дональд Трамп допускает, что США будут поставлять вакцину от COVID-19 другим странам.