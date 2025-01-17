ЄС може використати закон 1944 року для збереження санкцій проти рф

Королівський указ часів Другої світової війни розглядається як запасний варіант для збереження заморожених 190 мільярдів євро Росії в ЄС, якщо Угорщина накладе вето на відновлення санкцій.

Передає УНН із посиланням на FT.

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Європейські чиновники розглядають закон 81-річної давнини за участю бельгійського короля, як секретну зброю на випадок угорського вето на подальше розширення санкцій проти Росії бельгійський закон 1944 року, який може заблокувати будь-який вихід із країни російських цінних паперів, заморожених у Euroclear.

Законодавчий текст часів Другої світової війни ймовірно дасть змогу запобігти виведенню активів із країни, зазначають кілька чиновників, які брали участь в обговореннях, повідомляє Financial Times.

Це буде один із можливих варіантів на випадок, якщо Угорщина Віктора Орбана заблокує продовження європейських санкцій проти росії.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у грудні іншим 26 лідерам блоку, що він може заблокувати цього місяця продовження санкцій ЄС проти росії - відповідний крок призведе до закінчення терміну дії заходів 31 січня.

Орбан заявив, що очікує на інавгурацію Дональда Трампа. Якщо Трамп послабить американські санкції проти москви, Орбан заявив, що наполягатиме на тому, щоб ЄС наслідував його приклад.

У п'ятницю глава уряду Угорщини заявив ЗМІ, що Брюссель повинен "адаптуватися до нової ситуації - настав час викинути санкції у вікно".

Небезпека війни значно зменшиться [за президентства Трампа]. Наступним найбільшим джерелом небезпеки є ціни на енергоносії. Ми повинні перешкодити Брюсселю запроваджувати санкції.. - наголосив Орбан.

"Зараз в адміністрації США відбулися значні зміни...Ми хочемо відкласти своє рішення, поки не дізнаємося, як адміністрація США бачить майбутнє режиму санкцій", – повідомив журналістам у четвер Янош Бока, міністр у справах ЄС Угорщини.

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У середу адміністрація Байдена, з метою ускладнити можливі зусилля Трампа щодо виключення з санкційного списку, внесла до нього близько 100 організацій з фінансового, енергетичного та оборонного секторів, - відповідно до закону, який передбачає залучення Конгресу.

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Тим часом офіційні особи ЄС зосереджені на тому, щоб переконати Орбана залишити санкції проти компаній і російських суверенних активів у ЄС замороженими. Посадовці стверджують про розробку заходів, які могли б захистити санкції.

Серед них близько 190 мільярдів євро російських державних активів у бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. Прибутки, отримані від цих активів, підуть на погашення кредиту Україні на суму 50 мільярдів доларів. - пише Financial Times.

Офіційні особи вважають, що відповідне рішення є важливою частиною потенційної угоди про припинення вогню.

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