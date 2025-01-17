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Актуальное
ЕС может использовать закон 1944 года для сохранения санкций против РФ

ЕС может использовать закон 1944 года для сохранения санкций против РФ

Киев  •  УНН

 • 804 просмотра

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Бельгийский королевский указ времен Второй мировой войны может помочь сохранить замороженные активы рф в случае вето Венгрии. Орбан угрожает заблокировать продление санкций ЕС, ожидая позиции Трампа.

ЕС планирует использовать бельгийский закон 1944 года для сохранения санкций против России

Королевский указ времен Второй мировой войны рассматривается как запасной вариант для сохранения замороженных 190 миллиардов евро России в ЕС, если Венгрия наложит вето на восстановление санкций.

Передает УНН со ссылкой на FT.

Детали

Европейские чиновники рассматривают закон 81-летней давности с участием бельгийского короля, как секретное оружие на случай венгерского вето на дальнейшее расширение санкций против России бельгийский закон 1944 года, который может заблокировать любой выход из страны российских ценных бумаг, замороженных в Euroclear. 

Законодательный текст времен Второй мировой войны вероятно позволит предотвратить вывод активов из страны, отмечают несколько чиновников, участвовавших в обсуждениях, сообщает Financial Times.

Это будет один из возможных вариантов на случай, если Венгрия Виктора Орбана заблокирует продление европейских санкций против России.

Виктор Орбан снова угрожает, но также хочет увидеть, что будет делать новая администрация США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в декабре другим 26 лидерам блока, что он может заблокировать в этом месяце продление санкций ЕС против России - соответствующий шаг приведет к окончанию срока действия мер 31 января.

Орбан заявил, что ожидает инаугурации Дональда Трампа. Если Трамп ослабит американские санкции против Москвы, Орбан заявил, что будет настаивать на том, чтобы ЕС последовал его примеру.

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В пятницу глава правительства Венгрии заявил СМИ, что Брюссель должен «адаптироваться к новой ситуации - пришло время выбросить санкции в окно».

Опасность войны значительно уменьшится [при президентстве Трампа]. Следующим крупнейшим источником опасности являются цены на энергоносители. Мы должны помешать Брюсселю вводить санкции.

- подчеркнул Орбан.

«Сейчас в администрации США произошли значительные изменения...Мы хотим отложить свое решение, пока не узнаем, как администрация США видит будущее санкционного режима», - сообщил журналистам в четверг Янош Бока, министр по делам ЕС Венгрии.

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В среду администрация Байдена, с целью усложнить возможные усилия Трампа по исключению из санкционного списка, внесла в него около 100 организаций из финансового, энергетического и оборонного секторов, - в соответствии с законом, который предусматривает привлечение Конгресса. 

Чиновники и дипломаты ЕС работают над решением по российским активам

Между тем официальные лица ЕС сосредоточены на том, чтобы убедить Орбана оставить санкции против компаний и российских суверенных активов в ЕС замороженными. Чиновники утверждают о разработке мер, которые могли бы защитить санкции.

Среди них около 190 миллиардов евро российских государственных активов в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. Прибыли, полученные от этих активов, пойдут на погашение кредита Украине на сумму 50 миллиардов долларов.

- пишет Financial Times.

Официальные лица считают, что соответствующее решение является важной частью потенциального соглашения о прекращении огня.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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