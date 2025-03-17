ЄС готує пакет допомоги для України на не менше €20 млрд, Будапешт не дозволить втягнути себе в це - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не підтримує пакет фінансової підтримки для України обсягом не менше 20 млрд євро, пише УНН.

Деталі

"На сьогоднішньому засіданні Ради (ЄС) на рівні міністрів закордонних справ готується пакет фінансової підтримки для України обсягом не менше 20 млрд євро. Ми не дозволимо втягнути себе в це, ми не дозволимо, щоб гроші угорських платників податків йшли на фінансування поставок зброї в Україну. Замість цього ми підтримуємо мирні переговори", - написав очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто у Facebook.

При цьому Сійярто заявив, що "завдяки президенту Трампу надія на мир за останні три роки ніколи не була ближчою, ніж зараз".

Нагадаємо

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Рада ЄС спрямована на те, щоб вказати сьогодні на необхідність прискорення роботи над новим пакетом допомоги Україні, і пропозиція враховує позицію країн, які хочуть співпрацювати, на тлі опозиції Угорщини.

Повідомлялося, що Угорщина блокує €20-мільярдний пакет допомоги Україні.

Єврокомісар про пакет допомоги на 20 млрд євро для України: це орієнтовна сума, може бути менше