ЕС готовит пакет помощи для Украины на не менее €20 млрд, Будапешт не позволит втянуть себя в это - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддерживает пакет финансовой поддержки для Украины в размере не менее 20 млрд евро, пишет УНН.

Детали

"На сегодняшнем заседании Совета (ЕС) на уровне министров иностранных дел готовится пакет финансовой поддержки для Украины в размере не менее 20 млрд евро. Мы не позволим втянуть себя в это, мы не позволим, чтобы деньги венгерских налогоплательщиков шли на финансирование поставок оружия в Украину. Вместо этого мы поддерживаем мирные переговоры", - написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook.

При этом Сийярто заявил, что "благодаря президенту Трампу надежда на мир за последние три года никогда не была ближе, чем сейчас".

Напомним

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Совет ЕС направлен на то, чтобы указать сегодня на необходимость ускорения работы над новым пакетом помощи Украине, и предложение учитывает позицию стран, которые хотят сотрудничать, на фоне оппозиции Венгрии.

Сообщалось, что Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине.

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше