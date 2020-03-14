Пандемія коронавірусу: ЄБРР виділив 1 млрд євро на підтримку компаній у 38 країнах
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) в п’ятницю, 13 березня, повідомив, що в рамках надзвичайного “Пакета солідарності” виділяє 1 млрд євро на підтримку компаній в 38 країнах його присутності. Кошти підуть на протидію наслідкам розповсюдження коронавіруса SARS-CoV-2, передає УНН із посиланням на DW.
“Пропозиції були схвалені сьогодні акціонерами банку”, — наголошується в заяві. Фінансування покликане підтримати бізнес, що “відчуває тимчасові кредитні труднощі”.
Глава банку Сума Чакрабарті зазначив, що “пандемія COVID-19 і її економічні наслідки являють собою безпрецедентну проблему для ЄБРР та країн, де він проводить операції”. За словами Чакрабарті, затверджений пакет фінансування — всього лише перший крок. При необхідності банк готовий і далі посилювати заходи і розширювати арсенал інструментів фінансування, додав він.
ЄБРР діє в державах Центральної та Східної Європи, Центральної Азії, а також в південному і східному Середземномор’ї.
Станом на ранок 14 березня у світі виявлено понад 145 тис. випадків зараження, через легеневе захворювання COVID-19, що було викликане коронавірусом, померли 5416 осіб. Одужали майже 71 тис. осіб.
Раніше цього тижня ВООЗ оголосила пандемію у зв’язку з подальшим поширенням коронавірусу.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Як повідомлялося, у чернівчанина, в якого вперше в Україні зареєстрували наявність інфекції SARS-CoV-2, відсутня пневмонія CoViD-19.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВООЗ: Європа стала епіцентром пандемії коронавірусу