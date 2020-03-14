Пандемія коронавірусу: ЄБРР виділив 1 млрд євро на підтримку компаній у 38 країнах

КИЇВ. 14 березня. УНН. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) в п’ятницю, 13 березня, повідомив, що в рамках надзвичайного “Пакета солідарності” виділяє 1 млрд євро на підтримку компаній в 38 країнах його присутності. Кошти підуть на протидію наслідкам розповсюдження коронавіруса SARS-CoV-2, передає УНН із посиланням на DW.