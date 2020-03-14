Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих у світі перевалила за 145 тис. осіб

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Станом на 5:50 суботи загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 5,429 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Кількість заражених в Китаї - 80,971 людей. Всього у світі 145,369 осіб інфікованих. У свою чергу, у світі одужали 71,688 людей.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (17,660), Іран (11,364) і Південна Корея (8,086).

Раніше цього тижня ВООЗ оголосила пандемію у зв'язку з подальшим поширенням коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.

Додамо, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Як повідомлялося, у чернівчанина, в якого вперше в Україні зареєстрували наявність інфекції SARS-CoV-2, відсутня пневмонія CoViD-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВООЗ: Європа стала епіцентром пандемії коронавірусу

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