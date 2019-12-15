Ярмоленко взяв участь у п'ятій перемозі "Вест Хема" в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У матчі 17-го туру Англійської Прем’єр-ліги "Вест Хем" гравця національної збірної України Андрія Ярмоленка на виїзді зустрічався із "Саутгемптоном". Про це інформує УАФ, передає УНН.
Вогню зустрічі додавав факт сусідства суперників у нижній частині турнірної таблиці АПЛ. Українець, який минулий поєдинок “Молотобійців” пропустив через проблеми зі спиною, вийшов на заміну на 72-й хвилині й допоміг своїй команді втримати переможний рахунок — 1:0. Автором голу став нападник Халлер.
Наразі, набравши 19 очок, “Вест Хем” посідає 15-у сходинку в таблиці.
Додамо, що в цьому сезоні Ярмоленко зіграв у складі лондонців 15 матчів, в яких забив три м’ячі та віддав одну результативну передачу.