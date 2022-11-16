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Яка ракета, "мало що змінює" - прем'єрка Італії Мелоні про інцидент у Польщі

Яка ракета, "мало що змінює" - прем'єрка Італії Мелоні про інцидент у Польщі

Київ • УНН

 • 415760 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Італія вважає, що не має великого значення, якщо ракета, яка викликала вибух у Польщі, не була російською, тому що москва, як і раніше, винна в атаці на інфраструктуру України, заявила у середу прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, повідомляє France 24, пише УНН.

Деталі

У бесіді з журналістами на саміті G20 на Балі Мелоні сказала, що розмовляла з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

"Ймовірність того, що ракета, яка впала на Польщу, була не російською, а українською, мало що змінює", - сказала вона.

Доповнення

Польща напередодні заявила, що ракета впала у Пшеводуві на сході Польщі біля кордону з Україною, який стався, коли росія завдала масованого ракетного удару по Україні, внаслідок чого загинули двоє людей.

Міністр оборони Бельгії Людовін Дедондер заявляла, що "повідомляється, що у Польщі впали уламки російських ракет та української ракети-перехоплювача".

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив з приводу інциденту із падінням ракети, що немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу. І що "багато вказує на те, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі".

За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, немає жодних ознак того, що падіння ракети у Польщі було результатом навмисної атаки. І що "попередній аналіз показує, що інцидент, ймовірно, був викликаний українською ракетою ППО, яка була випущена для захисту території України від атак російських крилатих ракет".

Україна виступає за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі і просить невідкладно надати доступ до місця вибуху.

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