Я написала правду про тих, хто змінив хід історії – Матіос про свій новий роман "Букова земля"

У романі авторка підняла низку історичних тем, про які досі ніхто не писав.

"Скажімо, я вперше розробляю тему депортації німців з Буковини у 1940 році. А ще, я досліджую прихід німців на Буковину в 1700-х роках.

Я досліджую дуже детально події Першої світової війни. До речі, не тільки на Буковині. Досліджую історію створення першого добровольчого батальйону, який називався "Гуцульський легіон". Про нього в літературі, художній зокрема, немає жодних досліджень, окрім істориків, і то частково.

Я не просто досліджую, а я називаю поіменно, з підтвердженням історичних архівних документів тих, хто стояв за голокостом на Буковині. Це також нерозроблена тема в літературі. Та навіть і в історії, чесно сказати. При чому, як буковинських істориків, так і європейських", - розповіла вона.

Події роману охоплюють широку географію — від маленького хутірка Сірук до світових столиць: Відня, Будапешта, Варшави, Москви – і закінчуються 2014 роком — біля Станиці Луганської. Але роман матиме продовження, каже Матіос.

"Очевидно, я його таки продовжу. Річ у тім, що останні роки я займалася волонтерством. Я добровільно була таким собі волонтером-одинаком, який не дуже розповідає про те, що він робить. Але я знаю, що якби я кинула клич — біля мене тут був би взвод, а може й батальйон тих, кому я допомагала. Тих, хто на правду завдячує моїм зусиллям своїм життям.

Дехто з них мене називає другою мамою, і таке визнання багато важить і багато коштує. І не розповісти про ті події, безпосереднім свідком або учасником яких я була, я не можу. Бо є дуже багато речей, про які люди, які брали участь у тих подіях, хотіли б розказати. Але є посттравматичний синдром, стресовий синдром, є внутрішня невпевненість — а чи комусь це цікаво? Але люди мені морально доручили казати про ці речі. Я і зробила таку спробу, і спробую ще", - зазначила письменниця.

Роман переповнений історичними фактами, збирати які Матіос допомагав історик, почесний консул Австрії в Чернівцях Сергій Осачук.

"Саме йому я повинна доземно вклонитися і сказати найкращі слова подяки, які тільки існують у цьому світі. Сергій Осачук був, насамперед, моїм перекладачем усіх документів, які ми знаходили в архівах, і які я не спроможна була осилити", - розповіла вона.

Презентація книги відбудеться 21 вересня у Львові, в рамках Форуму видавців. Разом із Матіос роман презентуватимуть Сергій Осачук та видавець Іван Малкович.

"На презентації ми будемо втрьох. І я б хотіла дати майбутньому читачеві кілька порад: прочитати і задуматися. Я нікого ніколи нічому не вчу у своїх книжках. Не виношу вироки, на це є суд історії. На всі події та всі дії людей. Я просто раджу задуматися над тим, що ми, живі люди, робимо, як ми діємо. Бо мертві сорому не мають. Але вони мають можливість мстити живим. Іноді мертві роблять велику роботу за живих. Моя книжка і про це також..." - резюмувала Матіос.