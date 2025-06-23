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Вже двох шпигунів викрили у Греції за збір інформації про військові об'єкти

Київ • УНН

 • 604 перегляди

Громадянина Азербайджану з польським паспортом заарештували у Греції за шпигунство біля військово-морської бази. У його пристроях знайдено 5000 файлів з фотографіями кораблів, що заходили та виходили з бази, та розслідується можливий зв'язок з іншими арештами.

Вже двох шпигунів викрили у Греції за збір інформації про військові об'єкти

Грецька влада заарештувала громадянина Азербайджану за шпигунство після того, як у неділю його спіймали на фотографуванні військово-морської бази Суда на північно-західному узбережжі острова Крит. Про це повідомляє УНН з посиланням на eKathimerini.

Деталі

26-річного чоловіка було затримано у межах спільної операції Національної розвідувальної служби (EYP) та грецької поліції. Як з'ясувала поліція, підозрюваний народився в Азербайджані, але має польський паспорт.

18 червня чоловік орендував номер у готелі, попросивши краєвид на затоку Суда. Він сплатив за місяць проживання наперед, але, за інформацією від працівників готелю, майже не виходив з номера. Цифрові докази, зібрані з його камери та ноутбука, знайдені у нього, містили приблизно 5000 файлів кораблів, які заходили та виходили з бази.

Підозрюваний не співпрацює з владою, повідомили джерела видання.

Влада розслідує його можливий зв'язок з іншим азербайджанцем, якого кілька днів тому заарештували в Лімассолі, також за підозрою у шпигунстві, здебільшого пов'язаному з британськими військовими базами.

Арешт відбувся після того, як міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар у суботу ввечері повідомив про спробу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану здійснити теракт, спрямований проти громадян Ізраїлю на Кіпрі. Напад було припинено кіпрськими службами безпеки у співпраці з ізраїльськими службами безпеки.

Доповнення

Два дні тому ВВС повідомило, що британця заарештували на Кіпрі за підозрою у шпигунстві та злочинах, пов'язаних з тероризмом.

Bін, як вважається, здійснював спостереження для Ірану на базі Королівських ВПС Акротірі на острові. Підозрюваний має азербайджанське походження та зв'язки з Корпусом вартових ісламської революції Ірану.

У суботу він з'явився в районному суді та був затриманий ще на вісім днів. Міністерство закордонних справ заявило, що воно зв'язувалося з кіпрською владою.

Королівські ВПС Акротірі є найважливішою базою Великої Британії в регіоні та раніше використовувалися для захисту неба Ізраїлю від нападу Ірану.

Іран розширив коло законних військових цілей після вступу США у війну - Reuters23.06.25, 14:02 • 612 переглядiв

Доповнення

Влада Ірану направила президенту Дональду Трампу послання із загрозою активізувати "сплячі терористичні осередки" на території США у разі атаки.

Президент США Дональд Трамп впродовж двох тижнів ухвалить рішення щодо ударів по Ірану, заявила під час брифінгу речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Лілія Набока

Лілія Набока

Новини Світу
Ізраїль
Білий дім
Дональд Трамп
Азербайджан
Велика Британія
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Сполучені Штати Америки
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