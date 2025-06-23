Вже двох шпигунів викрили у Греції за збір інформації про військові об'єкти

Грецька влада заарештувала громадянина Азербайджану за шпигунство після того, як у неділю його спіймали на фотографуванні військово-морської бази Суда на північно-західному узбережжі острова Крит. Про це повідомляє УНН з посиланням на eKathimerini.

Деталі

26-річного чоловіка було затримано у межах спільної операції Національної розвідувальної служби (EYP) та грецької поліції. Як з'ясувала поліція, підозрюваний народився в Азербайджані, але має польський паспорт.

18 червня чоловік орендував номер у готелі, попросивши краєвид на затоку Суда. Він сплатив за місяць проживання наперед, але, за інформацією від працівників готелю, майже не виходив з номера. Цифрові докази, зібрані з його камери та ноутбука, знайдені у нього, містили приблизно 5000 файлів кораблів, які заходили та виходили з бази.

Підозрюваний не співпрацює з владою, повідомили джерела видання.

Влада розслідує його можливий зв'язок з іншим азербайджанцем, якого кілька днів тому заарештували в Лімассолі, також за підозрою у шпигунстві, здебільшого пов'язаному з британськими військовими базами.

Арешт відбувся після того, як міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар у суботу ввечері повідомив про спробу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану здійснити теракт, спрямований проти громадян Ізраїлю на Кіпрі. Напад було припинено кіпрськими службами безпеки у співпраці з ізраїльськими службами безпеки.

Доповнення

Два дні тому ВВС повідомило, що британця заарештували на Кіпрі за підозрою у шпигунстві та злочинах, пов'язаних з тероризмом.

Bін, як вважається, здійснював спостереження для Ірану на базі Королівських ВПС Акротірі на острові. Підозрюваний має азербайджанське походження та зв'язки з Корпусом вартових ісламської революції Ірану.

У суботу він з'явився в районному суді та був затриманий ще на вісім днів. Міністерство закордонних справ заявило, що воно зв'язувалося з кіпрською владою.

Королівські ВПС Акротірі є найважливішою базою Великої Британії в регіоні та раніше використовувалися для захисту неба Ізраїлю від нападу Ірану.

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Доповнення

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