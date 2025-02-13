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Високий рівень забруднення повітря в Києві: Міндовкілля назвало причину

Київ • УНН

 • 36517 перегляди

У Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря через низьку швидкість вітру та туман. Шкідливі речовини накопичуються в приземному шарі атмосфери, особливо від промисловості та транспорту.

У Києві утримується високий рівень забрудненості атмосферного повітря через метеорологічні умови, зокрема, спостерігалася низька швидкість вітру. Про це у четвер повідомили у Міндовкілля, пише УНН.

За інформацією КМДА, у Києві та його околицях наразі утримується високий рівень забруднення повітря. Причини - метеорологічні умови (зокрема, спостерігалась низька швидкість вітру), що своєю чергою сприяє накопиченню шкідливих речовин у приземному шарі повітря, оскільки шкідливі речовини з різних джерел викидів (промисловість, транспорт та інші) майже не розсіювались

- повідомили у Міндовкілля.

Водночас накопиченню шкідливих речовин в приземному шарі атмосферного повітря, як зазначається, сприяє вологість (туман), який спостерігався зранку. Часточки вологи адсорбують та утримуються на своїй поверхні тверді речовини, що знаходяться в атмосферному повітрі у зваженому стані.

Як повідомляв Укргідрометцентр, 13 лютого прогнозувався антициклон, слабкий вітер (1-5 м/с), та можливе накопичення місцевого забруднення, особливо в великих містах (транспортні викиди), та в зоні розміщення ТЕС.

Як зменшити негативний вплив на здоров'я

  • За можливості не перебувайте на відкритому повітрі, особливо під час періодів інтенсивного диму.
    • Тримайте вікна та двері зачиненими, щоб запобігти потраплянню диму в приміщення.
      • Підтримуйте водний баланс. Пийте багато води.
        • Використовуйте маску або респіратор, а також - очищувач повітря.
          • Використовуйте очисники повітря.
            • Робіть вологе прибирання приміщень.

              Особливу увагу на ці поради мають звернути люди із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем.

              Доповнення

              У Києві високий рівень забрудненості повітря, зафіксовано підвищення концентрації завислих речовин.

              Раніше УНН писав, що очікується хмара забрудненого повітря, яка у середині тижня накриє Україну. Якість повітря погіршиться на понад 300 одиниць. Найбільше постраждає Житомир з рівнем 317 одиниць, також забруднення торкнеться Харківської - 91 одиниці, Київської - 83 одиниці та Дніпропетровської областей.

              Анна Мурашко

              Анна Мурашко

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