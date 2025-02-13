Високий рівень забруднення повітря в Києві: Міндовкілля назвало причину

У Києві утримується високий рівень забрудненості атмосферного повітря через метеорологічні умови, зокрема, спостерігалася низька швидкість вітру. Про це у четвер повідомили у Міндовкілля, пише УНН.

За інформацією КМДА, у Києві та його околицях наразі утримується високий рівень забруднення повітря. Причини - метеорологічні умови (зокрема, спостерігалась низька швидкість вітру), що своєю чергою сприяє накопиченню шкідливих речовин у приземному шарі повітря, оскільки шкідливі речовини з різних джерел викидів (промисловість, транспорт та інші) майже не розсіювались - повідомили у Міндовкілля.

Водночас накопиченню шкідливих речовин в приземному шарі атмосферного повітря, як зазначається, сприяє вологість (туман), який спостерігався зранку. Часточки вологи адсорбують та утримуються на своїй поверхні тверді речовини, що знаходяться в атмосферному повітрі у зваженому стані.

Як повідомляв Укргідрометцентр, 13 лютого прогнозувався антициклон, слабкий вітер (1-5 м/с), та можливе накопичення місцевого забруднення, особливо в великих містах (транспортні викиди), та в зоні розміщення ТЕС.

Як зменшити негативний вплив на здоров'я

За можливості не перебувайте на відкритому повітрі, особливо під час періодів інтенсивного диму.

Тримайте вікна та двері зачиненими, щоб запобігти потраплянню диму в приміщення.

Підтримуйте водний баланс. Пийте багато води.

Використовуйте маску або респіратор, а також - очищувач повітря.

Використовуйте очисники повітря.

Робіть вологе прибирання приміщень.

Особливу увагу на ці поради мають звернути люди із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем.

Доповнення

У Києві високий рівень забрудненості повітря, зафіксовано підвищення концентрації завислих речовин.

Раніше УНН писав, що очікується хмара забрудненого повітря, яка у середині тижня накриє Україну. Якість повітря погіршиться на понад 300 одиниць. Найбільше постраждає Житомир з рівнем 317 одиниць, також забруднення торкнеться Харківської - 91 одиниці, Київської - 83 одиниці та Дніпропетровської областей.