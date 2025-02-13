Высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве: Минсреды назвало причину
Киев • УНН
В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха из-за низкой скорости ветра и тумана. Вредные вещества накапливаются в приземном слое атмосферы, особенно от промышленности и транспорта.
В Киеве удерживается высокий уровень загрязненности атмосферного воздуха из-за метеорологических условий, в частности, наблюдалась низкая скорость ветра. Об этом в четверг сообщили в Минсреды, пишет УНН.
По информации КГГА, в Киеве и его окрестностях на данный момент удерживается высокий уровень загрязнения воздуха. Причины - метеорологические условия (в частности, наблюдалась низкая скорость ветра), что в свою очередь способствует накоплению вредных веществ в приземном слое воздуха, поскольку вредные вещества из различных источников выбросов (промышленность, транспорт и другие) почти не рассеивались
В то же время накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха, как отмечается, способствует влажность (туман), который наблюдался утром. Частицы влаги адсорбируют и удерживают на своей поверхности твердые вещества, находящиеся в атмосферном воздухе во взвешенном состоянии.
Как сообщал Укргидрометцентр, 13 февраля прогнозировался антициклон, слабый ветер (1-5 м/с), и возможно накопление местного загрязнения, особенно в крупных городах (транспортные выбросы), и в зоне размещения ТЭС.
Как уменьшить негативное влияние на здоровье
- По возможности не находитесь на открытом воздухе, особенно во время периодов интенсивного дыма.
- Держите окна и двери закрытыми, чтобы предотвратить попадание дыма в помещение.
- Поддерживайте водный баланс. Пейте много воды.
- Используйте маску или респиратор, а также - очиститель воздуха.
- Используйте очистители воздуха.
- Делайте влажную уборку помещений.
Особое внимание на эти советы должны обратить люди с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Дополнение
В Киеве высокий уровень загрязненности воздуха, зафиксировано повышение концентрации взвешенных веществ.
Ранее УНН писал, что ожидается облако загрязненного воздуха, которое в середине недели накроет Украину. Качество воздуха ухудшится более чем на 300 единиц. Больше всего пострадает Житомир с уровнем 317 единиц, также загрязнение коснется Харьковской - 91 единицы, Киевской - 83 единицы и Днепропетровской областей.