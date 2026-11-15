Виробляє каучук, полієтилен і не тільки: дрони атакували один із найбільших нафтохімзаводів росії

У ніч на 15 листопада, безпілотники атакували один із найбільших російських нафтохімічних заводів - "Нижньокамськнафтохім". Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+, передає УНН.

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Даний завод входить до холдингу "сібур" і виробляє синтетичні каучуки та пластмаси. Цього тижня Велика Британія ввела санкції проти "сібура".

Речниця голови татарстану лілія галімова підтвердила пошкодження деяких промислових об’єктів та багатоквартирного будинку в Нижньокамську. Його мешканців евакуювали. галімова повідомляє, що є постраждалі, не уточнюючи їхню кількість, але загиблих немає.

У нижньокамську також відключили гарячу воду до 20:00. Як повідомляють місцеві "змі" з посиланням на міську владу, "Татенерго" вжило цього заходу для забезпечення безпечного теплопостачання.

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Завод "Нижньокамськнафтохім" - це одне з найбільших нафтохімічних підприємств у росії та Східній Європі. Підприємство переробляє вуглеводневу сировину з сусідніх нафтопереробних заводів ("ТАІФ-НК" і "ТАНЕКО") та випускає понад 120 видів продукції. Йдеться про каучук, полістирол, поліпропілен, поліетилен, а також етилен, пропілен, бензол, гліколі та поверхнево-активні речовини.

До складу компанії входять кілька профільних заводів та великий етиленовий комплекс ЕП-600 потужністю до 600 тисяч тонн етилену на рік. У 2025 році загальний обсяг виробництва нафтохімічної продукції становив близько 3 млн тонн.

Нагадаємо

У ніч на 15 листопада безпілотники атакували ростовську область росії. У таганрозі пошкоджено 2 електропідстанції, через що зупинився рух поїздів, а на трасі Р-280 перекрили міст. Унаслідок атаки загинула 1 людина, ще 4 дістали поранення.