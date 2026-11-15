Производит каучук, полиэтилен и не только: дроны атаковали один из крупнейших нефтехимзаводов россии

В ночь на 15 ноября беспилотники атаковали один из крупнейших российских нефтехимических заводов - "нижнекамскнефтехим". Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, передает УНН.

Детали

Данный завод входит в холдинг "Сибур" и производит синтетические каучуки и пластмассы. На этой неделе Великобритания ввела санкции против "Сибура".

Пресс-секретарь главы татарстана лилия галимова подтвердила повреждение некоторых промышленных объектов и многоквартирного дома в нижнекамске. Его жителей эвакуировали. Галимова сообщает, что есть пострадавшие, не уточняя их количество, но погибших нет.

В Нижнекамске также отключили горячую воду до 20:00. Как сообщают местные "СМИ" со ссылкой на городские власти, "Татэнерго" приняло эту меру для обеспечения безопасного теплоснабжения.

Дополнительно

Завод "Нижнекамскнефтехим" - одно из крупнейших нефтехимических предприятий в россии и Восточной Европе. Предприятие перерабатывает углеводородное сырье с соседних нефтеперерабатывающих заводов ("ТАИФ-НК" и "ТАНЕКО") и выпускает более 120 видов продукции. Речь идет о каучуке, полистироле, полипропилене, полиэтилене, а также этилене, пропилене, бензоле, гликолях и поверхностно-активных веществах.

В состав компании входят несколько профильных заводов и крупный этиленовый комплекс ЭП-600 мощностью до 600 тысяч тонн этилена в год. В 2025 году общий объем производства нефтехимической продукции составил около 3 млн тонн.

Напомним

В ночь на 15 ноября беспилотники атаковали ростовскую область россии. В таганроге повреждены 2 электроподстанции, из-за чего остановилось движение поездов, а на трассе Р-280 перекрыли мост. В результате атаки погиб 1 человек, еще 4 получили ранения.