Втомився працювати? Нардеп у середу вирішив налякати колег Страсною п'ятницею

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Під час обговорення правок до земельної реформи у ВР слово взяв Василь Німченко. Нардеп почав виступ доволі емоційно, явно плануючи запальну промову. Але не так сталося, як гадалося.

“Колеги, я хочу напомнити, що сьогодні Страсна п’ятниця. Це сьогодні Іуда...”, — почав нардеп, але далі його слова потонули у дружному гомоні голосів колег, які одразу вирішили йому нагадати, що сьогодні ще тільки середа.

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Нагадаємо

Цього тижня народні депутати вирішили не проводити пленарне засідання у п’ятницю.

Однак, замість цього нардепи влаштували одразу кілька позачергових пленарних засідань. У вівторок відбулося два позачергових засідання, за результатами яких було ухвалено, зокрема, постанову № 5299 “Про прийняття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії СОVID-19 і забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради в цій сфері”. А 29 квітня очікується три позачергових засідання, одне з яких, ймовірно, буде присвячене розгляду кандидатури Германа Галущенко на посаду міністра енергетики. Як писав УНН, неформальні групи впливу всередині фракції “Слуга народу” дійшли згоди щодо підтримки його кандидатури, а тому, цього тижня, нарешті Міненерго може отримати постійного керівника, якого немає вже більше року.