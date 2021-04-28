Втомився працювати? Нардеп у середу вирішив налякати колег Страсною п'ятницею

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Курйоз стався під час виступу нардепа від фракції ОПЗЖ Василя Німченка. Парламентар, мабуть, вирішив звернутися до віри та совісті колег, але сплутав дні тижня, пише УНН.

Деталі

Під час обговорення правок до земельної реформи у ВР слово взяв Василь Німченко. Нардеп почав виступ доволі емоційно, явно плануючи запальну промову. Але не так сталося, як гадалося.

“Колеги, я хочу напомнити, що сьогодні Страсна п’ятниця. Це сьогодні Іуда...”, — почав нардеп, але далі його слова потонули у дружному гомоні голосів колег, які одразу вирішили йому нагадати, що сьогодні ще тільки середа.

Фрагмент із конфузом нардепа ви можете переглянути у Telegram-каналі Цитати Ради.

До речі, на каналі ви знайдете багато цікавого про політику так би мовити “мовою оригіналу”, адже автори проекту збирають для вас найцікавіші та найяскравіші вислови українських, і не тільки, чиновників та політиків.

Нагадаємо

Цього тижня народні депутати вирішили не проводити пленарне засідання у п’ятницю.

Однак, замість цього нардепи влаштували одразу кілька позачергових пленарних засідань. У вівторок відбулося два позачергових засідання, за результатами яких було ухвалено, зокрема, постанову № 5299 “Про прийняття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії СОVID-19 і забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради в цій сфері”. А 29 квітня очікується три позачергових засідання, одне з яких, ймовірно, буде присвячене розгляду кандидатури Германа Галущенко на посаду міністра енергетики. Як писав УНН, неформальні групи впливу всередині фракції “Слуга народу” дійшли згоди щодо підтримки його кандидатури, а тому, цього тижня, нарешті Міненерго може отримати постійного керівника, якого немає вже більше року.

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