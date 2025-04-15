Ворожі війська просунулися біля Гуєво та Роздольного – DeepState
Київ • УНН
За даними DeepState, зафіксовано просування ворога в районах поблизу Гуєво та Роздольного.
Окупанти намагаються закріпитися на нових позиціях. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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Ворожі війська продовжують штурмові дії на сході України. Зокрема, за останні дні помітне просування противника зафіксоване в районах населених пунктів поблизу Гуєво та Роздольного.
Нагадаємо
На тлі бойових дій на східному напрямку війська противника досягли просування поблизу кількох населених пунктів. За наявними даними, окупаційні сили змогли просунутися в районах Ямполівки, а також у межах Валентинівки, Преображенки та Удачного.
Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState14.04.25, 01:18 • 16963 перегляди