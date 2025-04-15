Вражеские войска продвинулись возле Гуево и Раздольного – DeepState

Оккупанты пытаются закрепиться на новых позициях. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Вражеские войска продолжают штурмовые действия на востоке Украины. В частности, за последние дни заметное продвижение противника зафиксировано в районах населенных пунктов вблизи Гуево и Раздольного.

Напомним

На фоне боевых действий на восточном направлении войска противника достигли продвижения вблизи нескольких населенных пунктов. По имеющимся данным, оккупационные силы смогли продвинуться в районах Ямполовки, а также в пределах Валентиновки, Преображенки и Удачного.

Оккупанты продвинулись возле нескольких населенных пунктов - DeepState