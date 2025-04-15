Вражеские войска продвинулись возле Гуево и Раздольного – DeepState
Киев • УНН
По данным DeepState, зафиксировано продвижение врага в районах вблизи Гуево и Раздольного.
Оккупанты пытаются закрепиться на новых позициях. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
Вражеские войска продолжают штурмовые действия на востоке Украины. В частности, за последние дни заметное продвижение противника зафиксировано в районах населенных пунктов вблизи Гуево и Раздольного.
Напомним
На фоне боевых действий на восточном направлении войска противника достигли продвижения вблизи нескольких населенных пунктов. По имеющимся данным, оккупационные силы смогли продвинуться в районах Ямполовки, а также в пределах Валентиновки, Преображенки и Удачного.
Оккупанты продвинулись возле нескольких населенных пунктов - DeepState14.04.25, 01:18 • 16908 просмотров