Ворог збільшує кількість дронів-імітаторів у нічних атаках по Україні – ЦПД

"шахедів"/"гераней" насправді дещо менше, ніж безпілотників, що представляють собою так звані "обманки". Поки що загарбники пропорції своїх атак, в яких понад 50% БПЛА - обманки.

Про це пише Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації РНБО.

Деталі

У ЦПД зазначили, що всього цієї ночі було 728 БПЛА і 13 ракет. Відповідно до загальної кількості засобів при підступних атаках ворогом території України, пропорція обманок, зазвичай, у загарбників - понад 50%.

Більшість безпілотників в нашому небі цієї ночі - це обманки. Шахедів/Гераней було менше. - пише Коваленко.

Нагадаємо

Юрій Ігнат з Командування Повітряних сил уточнив, що з усіх випущених по Україні безпілотників лише близько 300 були "шахедами".

Масована ворожа атака на Житомирщині пошкодила столярний цех, господарські будівлі та вікна двох багатоповерхових будинків. Пожежі ліквідовуються, постраждалих немає.

Російські "Кинджали" були спрямовані в різні напрямки, але лише частково досягли своїх цілей.