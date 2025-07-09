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Враг увеличивает количество дронов-имитаторов в ночных атаках по Украине – ЦПД

Киев • УНН

 • 531 просмотра

Центр противодействия дезинформации СНБО сообщает, что враг наращивает количество беспилотников в ночных атаках преимущественно за счет дронов-имитаторов. Более 50% БПЛА, использованных этой ночью, были "обманками", тогда как "шахедов" было меньше.

Враг увеличивает количество дронов-имитаторов в ночных атаках по Украине – ЦПД

«шахедов»/«гераней» на самом деле несколько меньше, чем беспилотников, представляющих собой так называемые «обманки». Пока что захватчики пропорции своих атак, в которых более 50% БПЛА - обманки.

Об этом пишет Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО.

Детали

В ЦПД отметили, что всего этой ночью было 728 БПЛА и 13 ракет. В соответствии с общим количеством средств при коварных атаках врагом территории Украины, пропорция обманок, обычно, у захватчиков - более 50%.

Большинство беспилотников в нашем небе этой ночью - это обманки. Шахедов/Гераней было меньше.

- пишет Коваленко.

Напомним

Юрий Игнат из Командования Воздушных сил уточнил, что из всех выпущенных по Украине беспилотников только около 300 были «шахедами».

Массированная вражеская атака на Житомирщине повредила столярный цех, хозяйственные постройки и окна двух многоэтажных домов. Пожары ликвидируются, пострадавших нет.

Российские «Кинжалы» были направлены в разные направления, но лишь частично достигли своих целей.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаТехнологии
Житомирская область
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Украина
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