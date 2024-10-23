Ворог влучив у п’ятиповерхівку у Лимані на Донеччині, за добу через удари рф в області троє загиблих
Київ • УНН
росія завдала ударів по 13 населених пунктах Донецької області. Загинуло 3 цивільних, поранено 7, пошкоджено 64 об'єкти, включаючи 35 житлових будинків. У Лимані пошкоджень зазнала п'ятиповерхівка, також є травмований.
Армія рф у ніч на 23 жовтня завдала удару по Лиману Донецької області, влучивши у п'ятиповерховий будинок. Внаслідок ворожої атаки щонайменше одна цивільна людина отримала поранення. Минулої доби через російські обстріли три людини загинули, ще семеро - травмувались. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС та поліцію регіону.
За даним ДСНС, у Лимані через атаку рф загорілися зруйновані будівельні конструкції. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 600 кв.м.
"Поранено одну людину, пошкоджено ще дві багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Загалом, за даними поліції, минулої доби під вогнем перебували 13 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Мирноград, Покровськ, Слов’янськ, Торецьк, селище Олексієво-Дружківка, села Миколайпілля, Олександро-Калинове, Олексіївка, Плещіївка, Різниківка, Стінки.
Пошкоджено 64 цивільних об’єкти, з них 35 житлових будинків.
На Олександро-Калинове росіяни скинула авіабомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК – вбили двох цивільних осіб, ще двох поранили. Руйнувань зазнали 10 приватних будинків, 3 автомобілі, газопровід.
У Різниківці внаслідок артилерійського обстрілу загинула людина, пошкоджено приватну оселю.
Мирноград окупанти атакували бомбою "ФАБ-250" з модулем УМПК – травмовано щонайменше трьох мешканців, пошкоджено 7 багатоквартирних будинків і цивільне авто.
Є поранений у Плещіївці, яку ворог обстріляв з артилерії, пошкоджено приватну оселю та ЛЕП.
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Краматорськ зазнав трьох обстрілів, пошкоджено підприємство. У Дружківці постраждали 2 приватних будинки, в Олексієво-Дружківці – 2 багатоквартирних і приватний будинки, заклад освіти, цивільне авто.
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