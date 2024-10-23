Враг попал в пятиэтажку в Лимане Донецкой области, за сутки из-за ударов рф в области трое погибших
Киев • УНН
россия нанесла удары по 13 населенным пунктам Донецкой области. Погибло 3 гражданских, ранено 7, повреждено 64 объекта, включая 35 жилых домов. В Лимане повреждения получила пятиэтажка, также есть травмированный.
Армия рф в ночь на 23 октября нанесла удар по Лиману Донецкой области, попав в пятиэтажный дом. В результате вражеской атаки по меньшей мере один гражданский человек получил ранения. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов три человека погибли, еще семеро - травмировались. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС и полицию региона.
По данным ГСЧС, в Лимане из-за атаки рф загорелись разрушенные строительные конструкции. Чрезвычайники ликвидировали пожар на площади 600 кв.м.
«Ранен один человек, повреждены еще две многоэтажки», - говорится в сообщении ГСЧС.
Всего, по данным полиции, за прошедшие сутки под огнем находились 13 населенных пунктов: города Дружковка, Краматорск, Мирноград, Покровск, Славянск, Торецк, поселок Алексеево-Дружковка, села Миколайполье, Александро-Калиново, Алексеевка, Плещеевка, Резниковка, Стенки.
Повреждены 64 гражданских объекта, из них 35 жилых домов.
На Александро-Калиново россияне сбросили авиабомбу «ФАБ-250» с модулем УМПК - убили двух гражданских лиц, еще двоих ранили. Разрушениям подверглись 10 частных домов, 3 автомобиля, газопровод.
В Резниковке в результате артиллерийского обстрела погиб человек, поврежден частный дом.
Мирноград оккупанты атаковали бомбой «ФАБ-250» с модулем УМПК - травмированы по меньшей мере три жителя, повреждены 7 многоквартирных домов и гражданское авто.
Есть раненый в Плещеевке, которую враг обстрелял из артиллерии, повреждены частный дом и ЛЭП.
По Славянску войска рф ударили четырьмя бомбами «УМПБ Д30-СН» - повредили три частных дома, учебное заведение, два админздания. В Стенках ударом четырех ФАБов повреждено 8 частных домов.
Краматорск подвергся трем обстрелам, повреждено предприятие. В Дружковке пострадали 2 частных дома, в Алексеево-Дружковке - 2 многоквартирных и частный дома, учебное заведение, гражданское авто.
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