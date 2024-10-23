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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг попал в пятиэтажку в Лимане Донецкой области, за сутки из-за ударов рф в области трое погибших

Враг попал в пятиэтажку в Лимане Донецкой области, за сутки из-за ударов рф в области трое погибших

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 09:22  •  4722 просмотра

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россия нанесла удары по 13 населенным пунктам Донецкой области. Погибло 3 гражданских, ранено 7, повреждено 64 объекта, включая 35 жилых домов. В Лимане повреждения получила пятиэтажка, также есть травмированный.

Армия рф в ночь на 23 октября нанесла удар по Лиману Донецкой области, попав в пятиэтажный дом. В результате вражеской атаки по меньшей мере один гражданский человек получил ранения. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов три человека погибли, еще семеро - травмировались. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС и полицию региона.

По данным ГСЧС, в Лимане из-за атаки рф загорелись разрушенные строительные конструкции. Чрезвычайники ликвидировали пожар на площади 600 кв.м.

 «Ранен один человек, повреждены еще две многоэтажки», - говорится в сообщении ГСЧС.

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Всего, по данным полиции, за прошедшие сутки под огнем находились 13 населенных пунктов: города Дружковка, Краматорск, Мирноград, Покровск, Славянск, Торецк, поселок Алексеево-Дружковка, села Миколайполье, Александро-Калиново, Алексеевка, Плещеевка, Резниковка, Стенки.

Повреждены 64 гражданских объекта, из них 35 жилых домов.

На Александро-Калиново россияне сбросили авиабомбу «ФАБ-250» с модулем УМПК - убили двух гражданских лиц, еще двоих ранили. Разрушениям подверглись 10 частных домов, 3 автомобиля, газопровод.

В Резниковке в результате артиллерийского обстрела погиб человек, поврежден частный дом.

Мирноград оккупанты атаковали бомбой «ФАБ-250» с модулем УМПК - травмированы по меньшей мере три жителя, повреждены 7 многоквартирных домов и гражданское авто.

Есть раненый в Плещеевке, которую враг обстрелял из артиллерии, повреждены частный дом и ЛЭП.

По Славянску войска рф ударили четырьмя бомбами «УМПБ Д30-СН» - повредили три частных дома, учебное заведение, два админздания. В Стенках ударом четырех ФАБов повреждено 8 частных домов.

Краматорск подвергся трем обстрелам, повреждено предприятие. В Дружковке пострадали 2 частных дома, в Алексеево-Дружковке - 2 многоквартирных и частный дома, учебное заведение, гражданское авто.

В небе над Украиной сбили 57 из 81 вражеских дронов. Одесская область подверглась ракетной атаке23 октября 2024, 06:13 • 13038 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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