Ворог атакує: які області України під загрозою атаки
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих безпілотників над кількома областями України. Зафіксовано активність дронів у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях.
Виявлено масований рух ворожих ударних безпілотників над територією країни. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Зокрема, зафіксовано активність дронів у кількох областях, що свідчить про чергову хвилю атак.
Дніпропетровщина – на південному сході області зафіксовано рух дронів у напрямку півночі.
Полтавщина – безпілотники маневрують у західних і центральних районах, змінюючи курс на північ.
Харківщина– ворог активізував БпЛА на південному сході, рухаючись у напрямку сходу та півдня.
Херсонщина – Миколаївщина – на межі двох областей зафіксовано рух безпілотників у протилежних напрямках.
Донеччина – у західній частині області БпЛА рухаються на північ.
Одещина – над регіоном зберігається загроза ударних атак з акваторії Чорного моря.
Жителів зазначених областей закликають бути пильними, дотримуватися правил безпеки та негайно реагувати на сигнали тривоги.
Зафіксовано рух ворожих дронів над п'ятьма областями України: куди прямують14.02.25, 23:23 • 48247 переглядiв