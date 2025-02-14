Зафіксовано рух ворожих дронів над п'ятьма областями України: куди прямують
Київ • УНН
У повітряному просторі України зафіксовано активний рух ворожих безпілотників над Херсонською, Дніпропетровською, Полтавською, Миколаївською та Кіровоградською областями. Найбільша загроза атак у Кривому Розі, Полтаві та Миколаєві.
У повітряному просторі України зафіксовано активний рух ворожих безпілотників. Загроза охоплює одразу кілька регіонів, де зафіксовано польоти ударних БпЛА. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Зокрема, дрони рухаються над Херсонською областю в північно-східному напрямку. У Дніпропетровській області вони зафіксовані одразу в кількох районах, змінюючи курс на північно-західний і східний. У Полтавській області спостерігається просування БпЛА як на південно-західному, так і на північно-східному напрямках.
Також активність зафіксована в Миколаївській області, де безпілотники рухаються в бік заходу та північного заходу. Тим часом у Кіровоградській області зафіксовано курс ворожих дронів у північно-західному напрямку.
Високий рівень загрози для мешканців Кривого Рогу, Полтави та Миколаєва. У цих містах можливі атаки ударними дронами. Будьте в укриттях, дотримуйтеся правил безпеки та слідкуйте за офіційними повідомленнями.
У Києві чутно вибухи після попередження про рух БпЛА14.02.25, 01:02 • 109185 переглядiв