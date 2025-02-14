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15 березня, 19:03 • 127425 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150062 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140660 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118406 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Зафіксовано рух ворожих дронів над п'ятьма областями України: куди прямують

Зафіксовано рух ворожих дронів над п'ятьма областями України: куди прямують

Київ • УНН

 • 48256 перегляди

У повітряному просторі України зафіксовано активний рух ворожих безпілотників над Херсонською, Дніпропетровською, Полтавською, Миколаївською та Кіровоградською областями. Найбільша загроза атак у Кривому Розі, Полтаві та Миколаєві.

У повітряному просторі України зафіксовано активний рух ворожих безпілотників. Загроза охоплює одразу кілька регіонів, де зафіксовано польоти ударних БпЛА. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Зокрема, дрони рухаються над Херсонською областю в північно-східному напрямку. У Дніпропетровській області вони зафіксовані одразу в кількох районах, змінюючи курс на північно-західний і східний. У Полтавській області спостерігається просування БпЛА як на південно-західному, так і на північно-східному напрямках. 

Також активність зафіксована в Миколаївській області, де безпілотники рухаються в бік заходу та північного заходу. Тим часом у Кіровоградській області зафіксовано курс ворожих дронів у північно-західному напрямку. 

Високий рівень загрози для мешканців Кривого Рогу, Полтави та Миколаєва. У цих містах можливі атаки ударними дронами. Будьте в укриттях, дотримуйтеся правил безпеки та слідкуйте за офіційними повідомленнями.

У Києві чутно вибухи після попередження про рух БпЛА14.02.25, 01:02 • 109185 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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