Зафиксировано движение вражеских дронов над пятью областями Украины: куда направляются
Киев • УНН
В воздушном пространстве Украины зафиксировано активное движение вражеских беспилотников над Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Кировоградской областями. Наибольшая угроза атак в Кривом Роге, Полтаве и Николаеве.
В воздушном пространстве Украины зафиксировано активное движение вражеских беспилотников. Угроза охватывает сразу несколько регионов, где зафиксированы полеты ударных БпЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
В частности, дроны движутся над Херсонской областью в северо-восточном направлении. В Днепропетровской области они зафиксированы сразу в нескольких районах, меняя курс на северо-западный и восточный. В Полтавской области наблюдается продвижение БпЛА как на юго-западном, так и на северо-восточном направлениях.
Также активность зафиксирована в Николаевской области, где беспилотники движутся в сторону запада и северо-запада. Между тем в Кировоградской области зафиксирован курс вражеских дронов в северо-западном направлении.
Высокий уровень угрозы для жителей Кривого Рога, Полтавы и Николаева. В этих городах возможны атаки ударными дронами. Будьте в укрытиях, соблюдайте правила безопасности и следите за официальными сообщениями.
В Киеве слышны взрывы после предупреждения о движении БпЛА14.02.25, 01:02 • 107225 просмотров