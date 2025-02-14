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14 февраля, 11:31 • 124977 просмотра

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14 февраля, 11:00 • 117989 просмотра

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13 февраля, 12:09 • 145220 просмотра

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Зафиксировано движение вражеских дронов над пятью областями Украины: куда направляются

Зафиксировано движение вражеских дронов над пятью областями Украины: куда направляются

Киев  •  УНН

 • 5134 просмотра

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В воздушном пространстве Украины зафиксировано активное движение вражеских беспилотников над Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Кировоградской областями. Наибольшая угроза атак в Кривом Роге, Полтаве и Николаеве.

В воздушном пространстве Украины зафиксировано активное движение вражеских беспилотников. Угроза охватывает сразу несколько регионов, где зафиксированы полеты ударных БпЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

В частности, дроны движутся над Херсонской областью в северо-восточном направлении. В Днепропетровской области они зафиксированы сразу в нескольких районах, меняя курс на северо-западный и восточный. В Полтавской области наблюдается продвижение БпЛА как на юго-западном, так и на северо-восточном направлениях. 

Также активность зафиксирована в Николаевской области, где беспилотники движутся в сторону запада и северо-запада. Между тем в Кировоградской области зафиксирован курс вражеских дронов в северо-западном направлении. 

Высокий уровень угрозы для жителей Кривого Рога, Полтавы и Николаева. В этих городах возможны атаки ударными дронами. Будьте в укрытиях, соблюдайте правила безопасности и следите за официальными сообщениями.

В Киеве слышны взрывы после предупреждения о движении БпЛА14.02.25, 01:02 • 107225 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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