Враг атакует: какие области Украины под угрозой атаки: какие области Украины под угрозой атаки
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщают о движении вражеских беспилотников над несколькими областями Украины. Зафиксирована активность дронов в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях.
Обнаружено массированное движение вражеских ударных беспилотников над территорией страны. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
В частности, зафиксирована активность дронов в нескольких областях, что свидетельствует об очередной волне атак.
Днепропетровщина - на юго-востоке области зафиксировано движение дронов в направлении севера.
Полтавщина - беспилотники маневрируют в западных и центральных районах, меняя курс на север.
Харьковщина- враг активизировал БпЛА на юго-востоке, двигаясь в направлении востока и юга.
Херсонщина - Николаевщина - на границе двух областей зафиксировано движение беспилотников в противоположных направлениях.
Донетчина - в западной части области БпЛА движутся на север.
Одесская область - над регионом сохраняется угроза ударных атак из акватории Черного моря.
Жителей указанных областей призывают быть бдительными, соблюдать правила безопасности и немедленно реагировать на сигналы тревоги.
Зафиксировано движение вражеских дронов над пятью областями Украины: куда направляются14.02.25, 23:23 • 15307 просмотров