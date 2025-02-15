Враг атакует: какие области Украины под угрозой атаки: какие области Украины под угрозой атаки

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные Силы ВСУ сообщают о движении вражеских беспилотников над несколькими областями Украины. Зафиксирована активность дронов в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях.

Обнаружено массированное движение вражеских ударных беспилотников над территорией страны. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

В частности, зафиксирована активность дронов в нескольких областях, что свидетельствует об очередной волне атак. 

Днепропетровщина - на юго-востоке области зафиксировано движение дронов в направлении севера. 

Полтавщина - беспилотники маневрируют в западных и центральных районах, меняя курс на север. 

Харьковщина- враг активизировал БпЛА на юго-востоке, двигаясь в направлении востока и юга. 

Херсонщина - Николаевщина - на границе двух областей зафиксировано движение беспилотников в противоположных направлениях. 

Донетчина - в западной части области БпЛА движутся на север. 

Одесская область - над регионом сохраняется угроза ударных атак из акватории Черного моря. 

Жителей указанных областей призывают быть бдительными, соблюдать правила безопасности и немедленно реагировать на сигналы тревоги.

Зафиксировано движение вражеских дронов над пятью областями Украины: куда направляются14.02.25, 23:23 • 15307 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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