Володимир Зеленський очікує на звіт щодо удару по полігону: "Потрібна повна відповідальність"

Президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар росії по полігону Збройних Сил України (ЗСУ) в неділю, 22 червня. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє звернення Глави держави від 22.06.2025 року.

Очікую на повний звіт щодо наслідків та щодо всіх обставин російського ракетного удару по полігону на півдні України. Сьогодні був цей удар. Не перший такий удар, на жаль. На жаль, є втрати, є поранені. Потрібна повна відповідальність - сказав Володимир Зеленський.

Глава держави також повідомив, що станом на 22:45 у Краматорську ще тривають рятувальні роботи на місці російського удару.

"Авіабомби просто по місту, просто по будинках. Під завалами були люди. Залучені були всі необхідні сили. Станом на цей час відомо про чотирьох поранених – серед них дитина. На жаль, чотири людини були вбиті цим російським ударом. Мої співчуття всім рідним та близьким", - зазначив Президент України.

Нагадаємо

У неділю, 22 червня полігон однієї з механізованих бригад ЗСУ зазнав ракетного удару, що призвело до загиблих та поранених військовослужбовців. Завдяки заходам безпеки вдалося уникнути численних втрат, постраждалим надається медична допомога.

Віталій Саранцев, речник командування Сухопутних військ в ексклюзивному коментарі УНН повідомив, що 22 червня російська армія здійснила удар по тимчасовому полігону ЗСУ на якому не проводили постійних занять.

У ніч на 22 червня під ворожим вогнем опинились Слов'янськ та Краматорськ.

Внаслідок авіаудару по Краматорську частково зруйновано 4-поверховий будинок. У Слов’янську зруйновано приватний будинок, загинув 17-річний хлопець.

Рятувальники продовжують пошукову операцію в Краматорську після ворожого обстрілу. З-під завалів багатоповерхівки дістали тіла двох загиблих, загалом троє загиблих, четверо поранених, під руїнами залишаються ще двоє.