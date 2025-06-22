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Владимир Зеленский ожидает отчета по удару по полигону: "Нужна полная ответственность"

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Президент Украины ожидает полного отчета об обстоятельствах и последствиях ракетного удара России по полигону в Херсонской области, в результате которого погибли военнослужащие.

Владимир Зеленский ожидает отчета по удару по полигону: "Нужна полная ответственность"

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар россии по полигону Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в воскресенье, 22 июня. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернее обращение Главы государства от 22.06.2025 года.

Ожидаю полного отчета о последствиях и обо всех обстоятельствах российского ракетного удара по полигону на юге Украины. Сегодня был этот удар. Не первый такой удар, к сожалению. К сожалению, есть потери, есть раненые. Необходима полная ответственность

- сказал Владимир Зеленский.

Глава государства также сообщил, что по состоянию на 22:45 в Краматорске еще продолжаются спасательные работы на месте российского удара.

"Авиабомбы просто по городу, просто по домам. Под завалами были люди. Задействованы были все необходимые силы. По состоянию на это время известно о четырех раненых – среди них ребенок. К сожалению, четыре человека были убиты этим российским ударом. Мои соболезнования всем родным и близким", - отметил Президент Украины.

Напомним

В воскресенье, 22 июня полигон одной из механизированных бригад ВСУ подвергся ракетному удару, что привело к гибели и ранениям военнослужащих. Благодаря мерам безопасности удалось избежать многочисленных потерь, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Виталий Саранцев, представитель командования Сухопутных войск в эксклюзивном комментарии УНН сообщил, что 22 июня российская армия нанесла удар по временному полигону ВСУ, на котором не проводились постоянные занятия.  

В ночь на 22 июня под вражеским огнем оказались Славянск и Краматорск.  

В результате авиаудара по Краматорску частично разрушен 4-этажный дом. В Славянске разрушен частный дом, погиб 17-летний парень.  

Спасатели продолжают поисковую операцию в Краматорске после вражеского обстрела. Из-под завалов части жилого дома извлечены тела двух погибших, всего трое погибших, четверо раненых, под руинами остаются еще двое.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Славянск
Вооруженные силы Украины
9К720 Искандер
Владимир Зеленский
Украина
Краматорск
Tesla
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